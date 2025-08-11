Прогноз погоди на тиждень 11-17 серпня 2025 року

Тиждень обіцяє бути спекотним

Цей тиждень, із 11 до 17 серпня, в Україні очікується спекотна погода, хоча вночі температура буде комфортною. Стовпчик термометра вдень в деяких регіонах підніматиметься за +30°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

11 серпня

У понеділок, 11 серпня, на сході, у деяких центральних областях та на півдні України можливі короткочасні дощі та грози. На решті території буде переважно без опадів, хмарно з проясненнями. Швидкість вітру вдень буде 7-12 м/с. У північно-східній частині вдень місцями будуть пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі – від +22 +до +25°;

на сході – від +24 до +29°;

у центрі – від +21 до +28°;

на півдні – від +24 до +32°;

на заході – від +22 до +27°.

У Києві вдень буде від 23 до 25°.

12 серпня

У вівторок, 12 серпня, опадів в Україні не очікується. Вітер буде переважно північно-західним, 5-10 м/с, на крайньому заході – 3-8 м/с. Уночі очікується від +10 до +16°, вдень усередньому від +23 до +28°.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі – від +23 +до +26°;

на сході – від +22 до +29°;

у центрі – від +25 до +28°;

на півдні – від +28 до +30°;

на заході – від +22 до +29°.

У Києві вдень буде від 25 до 27°.

13 серпня

У середу, 13 серпня, по всій Україні знов буде суха та жарка погода. Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с, а у західних регіонах – 3-8 м/с. Нічна температура в середньому буде від +10 до +16°, а вдень від +24 до +29°.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі – від +24 +до +26°;

на сході – від +25 до +27°;

у центрі – від +25 до +30°;

на півдні – від +28 до +33°;

на заході – від +25 до +32°.

У Києві очікується від +24 до +26°.

14 серпня

У четвер, 14 серпня, знов буде сонячна й тепла погода. Опадів не очікується. Вітер буде північним, 5-10 м/с, у західних регіонах – 3-8 м/с. Уночі температура повітря в середньому буде від +10 до +16°.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі – від +24 +до +26°;

на сході – від +24 до +27°;

у центрі – від +24 до +30°;

на півдні –від +28 до +33°;

на заході – від +25 до +32°.

У Києві буде від +24 до +27°.

15 серпня

У п’ятницю, 15 серпня, опадів не передбачається. Очікується малохмарна погода. Вітер буде північним / північно-східним, 5-10 м/с. Уночі температура повітря в середньому буде від +11 до +17°.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі – від +24 +до +26°;

на сході – від +24 до +27°;

у центрі – від +25 до +30°;

на півдні – від +29 до +32°;

на заході – від +26 до +33°.

У Києві буде від +24 до +26°.

16 серпня

У суботу, 16 серпня, буде сонячна та спекотна погода по всій території України. Вітер очікується переважно північно-східним – 3-8 м/с. Уночі температура повітря в середньому буде від +13 до +18°.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі – від +26 +до +28°;

на сході – від +25 до +28°;

у центрі – від +25 до +30°;

на півдні – від +29 до +33°;

на заході – від +26 до +33°.

У Києві буде від +26 до +28°.

У неділю, 17 серпня, погодні умови не зміняться. Знов буде малохмарна та суха погода по всій Україні. Вітер очікується східний / північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі прогнозується від +10 до +16°, а вдень буде від +25 до +30°. У південній частині та на Закарпатті прогнозується від +29 до +34°.

Нагадаємо, раніше українська кліматологиня, членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська попередила, що вже до середини століття тривалість літа в Україні може зрости до 150-180 днів на рік, а в одній із областей навіть з’явиться пустеля.