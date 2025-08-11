В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 11 серпня

На сході країни пройдуть дощі

У понеділок, 11 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вночі у північних, місцями центральних та західних областях, вдень на Лівобережжі країни короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у північно-східній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у південній частині вночі 18-23°, вдень 28-33°; на решті території вночі 12-17°, в центральних областях до 20°, вдень 23-28°, у більшості західних, північних та Вінницькій областях 20-25°.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Вдень без опадівВітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°; у Києві вночі 15-17°, вдень 22-24°.

Цього тижня, з 11 по 17 серпня. у столиці відбудеться урочисте відкриття 158-го театрального сезону Національної опери гала-концертом та виставою «Наталка Полтавка».

Також мешканців і гостей міста чекають концерти відомих українських артистів: Олега Скрипки та віртуозного піаніста Євгена Хмари. Любителів мистецтва запрошують на виставку «Іван Марчук. Пробудження» та безліч інших подій у музеях і бібліотеках.