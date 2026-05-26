Легіон «Свобода Росії», який воює за Україну, пояснив, кого беруть у підрозділ, а кому відмовляють

У пресслужбі зазначають, що до «Свободи Росії» часто звертаються люди з інших країн, які підтримують Легіон, не будучи росіянами

У Легіоні «Свобода Росії» головним критерієм для вступу є громадянство: до підрозділу переважно приймають громадян РФ, а громадян України – лише в окремих випадках. Про це розповіли «Главкому» у пресслужбі Легіону.

За словами представників Легіону, це стосується насамперед спеціалістів, яких складно залучити через звичайний рекрутинг, офіцерських посад або напрямів роботи, де законодавство дозволяє службу виключно українцям.

У пресслужбі також зазначають, що до них часто звертаються іноземці, які підтримують діяльність Легіону, хоча не мають російського громадянства.

«Це приємно, але нам важливо, щоб наш підрозділ зберігав сенс саме російської збройної опозиції – тих, хто без натяків зможе і на територію РФ прийти як до себе додому. Всі іноземці можуть звернутися до Міжнародного легіону», – підкреслюють у Легіоні.

Легіон «Свобода Росії» – військовий підрозділ, сформований у березні 2022 року з колишніх військовослужбовців РФ та добровольців для захисту України від російського вторгнення. Легіон входить до складу Збройних Сил України. Діє у складі Міжнародного легіону ГУР Міноборони, проводить операції на фронті та на прикордонних територіях.

Під час відбору кандидатів основну увагу приділяють мотивації. Причини вступу у всіх різні: хтось прагне боротися проти путінського режиму до кінця, а хтось просто не приймає агресивну політику Росії та хоче миру. Представники підрозділу підкреслюють, що мотивація має виходити за межі особистої вигоди, хоча питання легалізації, офіційного перебування в Україні та фінансового забезпечення вони також намагаються допомагати вирішувати.

Особливих або надмірно складних перевірок кандидатів, за словами пресслужби, немає. Стандартна процедура включає співбесіду, проходження військово-лікарської комісії, психологічне тестування та базові безпекові перевірки. Остаточно ж наміри та готовність людини проявляються вже під час базової військової підготовки та перших бойових завдань.

Заначимо, боєць Легіону «Свобода Росії» Шаміль Лукожев в інтерв’ю «Главкому» розповів свою історію приєднання до Легіону, поділився своїми мотивами та планами на життя після перемоги над путінським режимом.