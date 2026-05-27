27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 27 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
27 травня в Україні відзначають державне професійне свято – День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Також у цей день святкують Міжнародний день екстреної медичної допомоги та Міжнародний день маркетингу.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 27 травня 2026 року.
Зміст
- Свята в Україні
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Свята в Україні
День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
Президент України Володимир Зеленський указом №346/2025 установив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ. Указ від 26 липня 2016 року № 311/2016 «Про День Сил спеціальних операцій Збройних сил України» втратив чинність.
Рішення було прийнято у звʼязку з «метою започаткування нових військових традицій».
«Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю: установити в Україні День Сил спеціальних операцій ЗСУ, який відзначати щороку 27 травня», – йдеться в документі.
Нову дату було обрано не випадково, оскільки 27 травня 2014 року воїни полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом з побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ та встановили прапор України.
Водночас окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака, дата 29 липня визначена днем вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій.
Міжнародні та національні свята
Міжнародний день екстреної медичної допомоги
27 травня – це день, коли в Європі бере свій початок екстрена медицина. У цей день у Лондоні був підписаний акт Європейського товариства екстреної медицини, з метою побудувати модель системи, щоб надати кожному громадянину Європи професійну, компетентну і, перш за все, своєчасну реакцію на будь-який гострий стан, що загрожує життю чи здоров’ю.
Мета Дня екстреної медичної допомоги – об’єднати людей та уряди для роздумів і розмов про екстрену медицину та невідкладну медичну допомогу.
Працівники екстреної медичної допомоги першими беруть на себе відповідальність за порятунок людського життя. Від їхнього професіоналізму і досвіду залежить в буквальному сенсі найцінніше – чи буде людина жити.
Міжнародний день маркетингу
Це глобальне свято призначене для вшанування життєво важливої ролі маркетингу у налагодженні зв’язків між бізнесом і споживачами, а також для стимулювання суспільних змін.
Фахівці з маркетингу не тільки сприяли зростанню нових організацій, але й відродили компанії, що існують століттями. Цей день підкреслює важливість аналізу в режимі реального часу, залучення споживачів та побудови довготривалих відносин у цифрову епоху.
Цю дату обрали для святкування маркетингу, оскільки саме цього дня 1931 року в Чикаго народився видатний маркетолог, практик і теоретик, якого часто називають «батьком сучасного маркетингу» – Філіп Котлер. Котлер написав понад 80 книг і мав великий вплив на розвиток маркетингу по всьому світу.
Релігійні свята та їхня історія
День священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського
27 травня у церковному календарі – День священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського. Жив у місті Сардіс, що на території сучасної Туреччини, у III столітті і був місцевим єпископом. Ферапонт проповідував християнську віру і хрестив багатьох язичників-еллінів.
Коли правитель Юліан дізнався про це, він наказав кинути єпископа до темниці, де його морили голодом і спрагою. Незважаючи на муки, Ферапонт залишався непохитним у своїй вірі. Після цього його почали катувати, і він помер мученицькою смертю. На місці його смерті виросли великі дерева, які, за переказами, мали зцілювальні властивості.
Народні вірування та прикмети
- Якщо вранці задушливе повітря, то буде негода.
- Яка погода цього дня, такою буде осінь.
- Туман вказує, що буде багато грибів.
- Ясна погода, але на землі повзають черв'яки – до грози.
- Ліс шумить без вітру – чекайте на дощ найближчим часом.
Що не можна робити цього дня
- Не можна лаятися і сваритися з рідними.
- Не можна вести пусті розмови.
- Краще не прибирати у будинку, особливо не мити підлогу.
- Не варто вимітати чи виносити сміття з будинку.
Історичні події
- 1753 – завершене будівництво Андріївської церкви у Києві.
- 1916 – президент США Вудро Вільсон закликав після Першої світової війни створити Лігу Націй.
- 1921 – Афганістан оголосив про свою незалежність.
- 1926 – у штаті Міссурі споруджено пам'ятник Гекльберрі Фіну й Тому Соєру.
- 1930 – Річард Дрю запатентував «прозору целофанову липку стрічку» – скотч. Новинку спочатку використовували для захисту скла автомашини під час фарбування кузова.
- 1933 – відбулася прем'єра мультфільму Волта Діснея «Три поросята».
- 1934 – у СРСР введено звання «заслужений майстер спорту».
- 1937 – у Сан-Франциско урочисто відкрився міст над протокою Золоті Ворота – один із найкрасивіших у світі.
- 1973 – СРСР приєднався до Всесвітньої конвенції з авторського права, ухваленої у Женеві 1952 р.
- 1977 – затвердили останній варіант Державного гімну СРСР, що проіснував до розпаду Союзу (1991).
- 1988 – у СРСР прийняли закон про кооперацію.
- 1993 – набрала чинності поправка до Кримінального кодексу РФ, що скасовує кримінальне покарання за добровільні гомосексуальні стосунки між повнолітніми людьми.
- 1994 – Олександр Солженіцин повернувся в Росію через 20 років після вигнання.
- 2002 – музикант Алан Паркер став лицарем і може додавати до свого імені приставку «сер».
- 2009 – на базі Національного авіаційного університету створено Інститут Аеронавігації.
Іменини
27 травня іменини святкують: Іван, Леонід, Леонтій, Петро, Федір, Анастасія та Ян.
