27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 27 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

27 травня в Україні відзначають державне професійне свято – День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Також у цей день святкують Міжнародний день екстреної медичної допомоги та Міжнародний день маркетингу.

Зміст

Свята в Україні

День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

Президент України Володимир Зеленський указом №346/2025 установив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ. Указ від 26 липня 2016 року № 311/2016 «Про День Сил спеціальних операцій Збройних сил України» втратив чинність.

Рішення було прийнято у звʼязку з «метою започаткування нових військових традицій».

«Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю: установити в Україні День Сил спеціальних операцій ЗСУ, який відзначати щороку 27 травня», – йдеться в документі.

Нову дату було обрано не випадково, оскільки 27 травня 2014 року воїни полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом з побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ та встановили прапор України.

Водночас окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака, дата 29 липня визначена днем вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день екстреної медичної допомоги

27 травня – це день, коли в Європі бере свій початок екстрена медицина. У цей день у Лондоні був підписаний акт Європейського товариства екстреної медицини, з метою побудувати модель системи, щоб надати кожному громадянину Європи професійну, компетентну і, перш за все, своєчасну реакцію на будь-який гострий стан, що загрожує життю чи здоров’ю.

Мета Дня екстреної медичної допомоги – об’єднати людей та уряди для роздумів і розмов про екстрену медицину та невідкладну медичну допомогу.

Працівники екстреної медичної допомоги першими беруть на себе відповідальність за порятунок людського життя. Від їхнього професіоналізму і досвіду залежить в буквальному сенсі найцінніше – чи буде людина жити.

Міжнародний день маркетингу

Це глобальне свято призначене для вшанування життєво важливої ролі маркетингу у налагодженні зв’язків між бізнесом і споживачами, а також для стимулювання суспільних змін.

Фахівці з маркетингу не тільки сприяли зростанню нових організацій, але й відродили компанії, що існують століттями. Цей день підкреслює важливість аналізу в режимі реального часу, залучення споживачів та побудови довготривалих відносин у цифрову епоху.

Цю дату обрали для святкування маркетингу, оскільки саме цього дня 1931 року в Чикаго народився видатний маркетолог, практик і теоретик, якого часто називають «батьком сучасного маркетингу» – Філіп Котлер. Котлер написав понад 80 книг і мав великий вплив на розвиток маркетингу по всьому світу.

Релігійні свята та їхня історія

День священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського

27 травня у церковному календарі – День священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського. Жив у місті Сардіс, що на території сучасної Туреччини, у III столітті і був місцевим єпископом. Ферапонт проповідував християнську віру і хрестив багатьох язичників-еллінів.

Коли правитель Юліан дізнався про це, він наказав кинути єпископа до темниці, де його морили голодом і спрагою. Незважаючи на муки, Ферапонт залишався непохитним у своїй вірі. Після цього його почали катувати, і він помер мученицькою смертю. На місці його смерті виросли великі дерева, які, за переказами, мали зцілювальні властивості.

Народні вірування та прикмети

Якщо вранці задушливе повітря, то буде негода.

Яка погода цього дня, такою буде осінь.

Туман вказує, що буде багато грибів.

Ясна погода, але на землі повзають черв'яки – до грози.

Ліс шумить без вітру – чекайте на дощ найближчим часом.

Що не можна робити цього дня

Не можна лаятися і сваритися з рідними.

Не можна вести пусті розмови.

Краще не прибирати у будинку, особливо не мити підлогу.

Не варто вимітати чи виносити сміття з будинку.

Історичні події

1753 – завершене будівництво Андріївської церкви у Києві.

1916 – президент США Вудро Вільсон закликав після Першої світової війни створити Лігу Націй.

1921 – Афганістан оголосив про свою незалежність.

1926 – у штаті Міссурі споруджено пам'ятник Гекльберрі Фіну й Тому Соєру.

1930 – Річард Дрю запатентував «прозору целофанову липку стрічку» – скотч. Новинку спочатку використовували для захисту скла автомашини під час фарбування кузова.

1933 – відбулася прем'єра мультфільму Волта Діснея «Три поросята».

1934 – у СРСР введено звання «заслужений майстер спорту».

1937 – у Сан-Франциско урочисто відкрився міст над протокою Золоті Ворота – один із найкрасивіших у світі.

1973 – СРСР приєднався до Всесвітньої конвенції з авторського права, ухваленої у Женеві 1952 р.

1977 – затвердили останній варіант Державного гімну СРСР, що проіснував до розпаду Союзу (1991).

1988 – у СРСР прийняли закон про кооперацію.

1993 – набрала чинності поправка до Кримінального кодексу РФ, що скасовує кримінальне покарання за добровільні гомосексуальні стосунки між повнолітніми людьми.

1994 – Олександр Солженіцин повернувся в Росію через 20 років після вигнання.

2002 – музикант Алан Паркер став лицарем і може додавати до свого імені приставку «сер».

2009 – на базі Національного авіаційного університету створено Інститут Аеронавігації.

Іменини

27 травня іменини святкують: Іван, Леонід, Леонтій, Петро, Федір, Анастасія та Ян.