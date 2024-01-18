Естонія вирішила вигнати з країни главу російської церкви

Естонія не продовжить посвідку на проживання глави російської церкви митрополиту Євгену

Естонія вирішила не продовжувати посвідку на проживання в країні глави Естонської митрополії РПЦ митрополита Євгена, відомого в миру як Валерій Решетніков, оскільки він становить загрозу безпеці. Про це виданню Delfi, повідомив Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії.

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Термін закінчення чинної термінової посвідки на проживання Решетнікова, який є громадянином Росії, закінчується 6 лютого.

«Держава ухвалила рішення відмовити у продовженні посвідки на проживання, оскільки Решетніков у своїй публічній діяльності, в тому числі в публічних виступах, підтримує дії агресора і не змінив свою лінію поведінки, незважаючи на попередження, які йому робили раніше», – зазначив керівник бюро прикордонної охорони Пих'яської префектури Індрек Ару.

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Представники Міністерства внутрішніх справ неодноразово проводили бесіди з Решетніковим і пояснювали йому, що слід припинити виправдовувати воєнні дії Росії та кремлівського режиму в публічній діяльності.

Попри винесені попередження Решетніков не змінив риторику, яка не відповідає цінностям і не підходить для правового поля Естонії, заявили у департаменті, тому Решетнікова визнано таким, що становить загрозу безпеці держави.

Решетніков проживав в Естонії на підставі термінової посвідки на проживання загалом чотири роки. Йому видавали посвідку з терміном дії на два роки.

Останнє продовження посвідки на проживання Решетнікова було два роки тому, незадовго до початку повномасштабної війни в Україні. Після завершення дії посвідки Решетніков повинен буде покинути Естонію. Департамент поліції та прикордонної охорони вже надіслав йому рішення про відмову продовжити його посвідку на проживання.

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Раніше стало відомо, що влада Естонії шукає спосіб заборонити громадянам Росії та Білорусі брати участь у голосуванні на території країни. Прем'єрка Кая Каллас заявила, що для цього потрібно змінити Конституцію.

Зараз голосувати на муніципальних виборах можуть усі мешканці Естонії віком від 16 років, у тому числі громадяни третіх країн, а також особи без громадянства.

За словами Каллас, спочатку влада хотіла призупинити виборче право росіян та білорусів швидко, не переписуючи конституцію, щоб громадяни держав-агресорів не могли ним скористатися до закінчення війни в Україні. Для цього було знайдено юридичне рішення, яке б працювало так само, як і у випадку з ув'язненими. Однак президент і канцлер права його відкинули, наголосивши на необхідності зміни основного закону країни.

Нагадаємо, після виборів до Європарламенту у червні 2024 року прем'єр-міністр Кая Каллас може стати верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки замість Жозепа Борреля. Про це повідомляє Politico.

Як зазначає видання, останнім часом у кулуарах активно обговорюється сценарій, за якого влітку основні керівні посади ЄС обіймуть чотири жінки: Урсула фон дер Ляйєн, Роберта Метсола, Метте Фредріксен та Кая Каллас.

Видання зазначає, що Урсула фон дер Ляєн збереже посаду голови Єврокомісії, Роберта Метсола залишиться спікером Європарламенту, прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен стане новим президентом Європейської ради, а Кая Каллас обійме посаду верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки.