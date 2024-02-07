Замість облич святих – танк. РПЦ приголомшила «іконою» (фото)
«Це не має нічого спільного з жодною релігією, яка проповідує добро»
Російська православна церква (РПЦ) в черговий раз продемонструвала підтримку війни проти України іконою із зображенням… танку. Фото показав у себе в Facebook народний депутат Ростислав Павленко.
«Ікона» танка з рпц. Найкраща ілюстрація способу мислення істот, які продовжують агресивну війну, лізуть на чужу землю, обстрілюють мирні міста. Це не має нічого спільного з жодною релігією, яка проповідує добро. Це культ смерті, хаосу і занепаду», – розповів він та показав «ікону» з танком посередині, яка продається за 3400 руб (1400 грн).
Варто додати, що на російському сайті, створеному за підтримки Мінкультури РФ, є визначення того, що насправді є іконою:
Як раніше повідомлялося, глава Російської православної церкви патріарх Кирил закликав росіян йти на війну проти України. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Раніше предстоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України.
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