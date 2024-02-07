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Замість облич святих – танк. РПЦ приголомшила «іконою» (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Замість облич святих – танк. РПЦ приголомшила «іконою» (фото)
Війна вплинула на те, який вигляд тепер мають «ікони» РПЦ
фото: Ростислав Павленко/Facebook

«Це не має нічого спільного з жодною релігією, яка проповідує добро»

Російська православна церква (РПЦ) в черговий раз продемонструвала підтримку війни проти України іконою із зображенням… танку. Фото показав у себе в Facebook народний депутат Ростислав Павленко.

«Ікона» танка з рпц. Найкраща ілюстрація способу мислення істот, які продовжують агресивну війну, лізуть на чужу землю, обстрілюють мирні міста. Це не має нічого спільного з жодною релігією, яка проповідує добро. Це культ смерті, хаосу і занепаду», – розповів він та показав «ікону» з танком посередині, яка продається за 3400 руб (1400 грн).

Замість облич святих – танк. РПЦ приголомшила «іконою» (фото) фото 1
«Ікона» РПЦ із зображенням танку
«Ікона» РПЦ із зображенням танку
фото: Ростислав Павленко/Facebook

Варто додати, що на російському сайті, створеному за підтримки Мінкультури РФ, є визначення того, що насправді є іконою:

Ікона (від грецької εἰκών – «зображення, образ») – це зображення Спасителя, Богородиці, святих, ангелів чи біблійних подій. За переказами, образи з'явилися у християнському мистецтві спочатку: сам Христос обтер обличчя убрусом (хусткою), і Його лик надрукувався на тканині.

Як раніше повідомлялося, глава Російської православної церкви патріарх Кирил закликав росіян йти на війну проти України. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Раніше предстоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України.

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Теги: церква депутат Ростислав Павленко РПЦ

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