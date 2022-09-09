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Геть Московську церкву. «Слуги» беруться за Лаври

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Геть Московську церкву. «Слуги» беруться за Лаври
Протягом багатьох років Почаївська Успенська та Києво-Печерська лаври монопольно використовуються московським патріархатом
фото з відкритих джерел

Представники УПЦ (МП) використовують українські культові споруди у своїх пропагандистських цілях

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Богданець зареєстрував проєкт Постанови про звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів щодо передачі в безоплатне користування комплексів споруд Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври Православній Церкві України. Відповідна ініціатива 8 вересня з’явився на сайті парламенту, повідомляє «Главком».

У пояснювальній записці до проєкту постанови сказано, що протягом багатьох років провідні українські духовні та історичні святині – Почаївська Успенська та Києво-Печерська лаври – монопольно використовуються московським патріархатом, який попри зміни в статуті залишається частиною російської православної церкви (РПЦ). А з початком російсько-української війни, як зауважив нардеп, представники УПЦ (МП) використовують ці культові споруди у своїх пропагандистських цілях.

Геть Московську церкву. «Слуги» беруться за Лаври фото 1
скріншот з сайту Верховної Ради

Зокрема, 20 серпня 2022 року чинний предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій зустрівся з російськими військовополоненими у Києво-Печерській лаврі. Він провів з окупантами спільну молитву та благословив тих, хто прийшов на нашу землю вбивати українців і знищувати нас, як націю.

При цьому відсутня публічна інформація про те, що митрополит Онуфрій приділяє увагу захисникам України, відвідує спільні молитви на підтримку захисників Української держави, чи відвідує поранених у госпіталях, що не піддається розумінню в сучасних умовах, йдеться у пояснювальній записці.

Крім цього, нардеп Богданець зауважив, що 15 квітня 2020 року було зареєстровано електронну петицію до президента про припинення використання Києво-Печерської Лаври Українською православною церквою Московського патріархату. Ініціатива зібрала понад 27 тисяч голосів.

До речі, тоді президент Володимир Зеленський відреагував на е-петицію і наголосив, що вирішувати подібні питання є компетенцією Кабміну.

Нардеп-«слуга» заявив, що метою проєкту Постанови є «захист національної безпеки та запобігання проявів інформаційної пропаганди представниками Української Православної церкви московського патріархату».

Раніше керуючий справами УПЦ МП Антоній лякав: якщо переглядатиметься питання відносно лавр, якими нині користується УПЦ МП, то це призведе не просто до міжконфесійних протистоянь, а й до «страшних наслідків у всьому українському суспільстві». За словами Антонія, «ті, хто вимагає перереєстрації, займається захопленням їхніх храмів – це не ті люди, які ходять до храмів».

Водночас Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній назвав дискусійним питання націоналізації майна УПЦ МП, але вважає необхідним захистити православних українців від впливу Росії.

Щодо питання націоналізації Києво-Печерської, Святогірської, Почаївської лавр, що наразі  перебувають у розпорядженні УПЦ МП, перехід монахів до ПЦУ допоміг би їм залишитися у зазначених монастирях, вважає предстоятель.

«Що стосується лавр, тут питання подвійне. Лаври як такі є надбанням українського народу. Це – майно, яке належить Українській державі. І ним розпоряджається уряд України. Але інше питання, що цими лаврами володіють – на умовах договору – монастирі Московського патріархату в Україні. Держава може прийняти рішення про розірвання договору, хоча щодо Почаївської лаври в них закінчується договір оренди цього року, наскільки мені відомо», – розповів митрополит Епіфаній.

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Теги: церква Верховна Рада Українська православна церква релігія Православная церковь Украины Києво-Печерська лавра

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