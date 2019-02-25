П'ять важливих правил для здоров'я дитини



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Щовівторка в програмі ведучий Дмитро Чистяков в рубриці «Тато-блог» ділиться з телеглядачами чоловічим поглядом на виховання дитини

Щовівторка в програмі «Ранок з Інтером» ведучий Дмитро Чистяков в рубриці «Тато-блог» ділиться з телеглядачами чоловічим поглядом на виховання дитини. Розібратися в різних питаннях, пов'язаних зі здоров'ям і розвитком дітей, молодому батькові допомагають кращі фахівці країни: педіатри, психологи, ортопеди, дієтологи і алергологи. Які поради і правила він взяв на озброєння і застосовує у вихованні свого півторарічного сина?

1. Обмеження заборон

«Зупинись! Не бігай! Не стрибай! Туди не йди! Ти забруднишся! Ти впадеш!» - я дуже часто чую ці слова на дитячих майданчиках від батьків. І це дратує. Хоча я і сам інколи так говорю Максу, але намагаюся себе контролювати. Дитина пізнає світ через гру, удари і падіння, через колупання в грязі і промоклі ноги. Як він зрозуміє, що таке грязюка, якщо він жодного разу нею не забруднився? Або як дитина зрозуміє, що батьків треба слухатися, якщо, не послухавшись, не побіжить і не розіб'є коліно? Говорити дитині «не можна» треба тільки в тому випадку, коли це дійсно важливо, небезпечно для життя і здоров'я. В розетку пхати пальці - ось це неможна, розсипати борошно на кухні - це нормально. Чим менше заборон, тим більше шансів, що дитина вас почує і послухається.

2. Харчування за запитом

Дотримуватися правильного режиму харчування з дитиною - дуже важке завдання. Ті батьки, у яких це виходить, - надлюди. Макс їсть, коли захоче. За стіл насильно його не саджаємо. Наприклад, вранці, прокинувшись, він може попросити суп, відмовившись від вівсянки або омлету зі шпинатом. До речі, його звичний раціон - суп, каші, яйця, овочі, фрукти, сир, йогурти, риба. Макс їсть практично те ж, що і я, тільки без спецій і солі. Вони дитині ні до чого. Їсть він, скільки захоче, але не переїдає. А ще він дуже багато п'є води - за цим потрібно стежити. Дитина повинна отримувати достатню кількість рідини щодня.

3. Щасливі батьки

Головне правило - не сваритися і не кричати при дитині. Це здорово вибиває малюка з колії, адже він блискавично зчитує всі емоції. Щасливі батьки - щаслива дитина. А для того, щоб батьки не перевтомилися від маленького чуда, їм потрібно частіше відпочивати. Як від дитини, так і один від одного. Психологи радять: частіше знаходити час для особистих справ, побачень, прогулянок. При цьому важливо не картати себе, що дитина не з вами.

4. Свіже повітря

Користуюся правилом від наших експертів: не нашкодь турботою. Нам завжди хочеться укутати дитину, одягнути зайві носочки і ще одну шапочку, а в будинку закрити всі вікна, щоб, не дай Боже, не протягло. Це не правильно! Одягаю по погоді: якщо не холодно мені, значить, і Максу не холодно. В квартирі у нас завжди свіжо, не жарко і не сухо. У нашому будинку з народженням Макса з'явився зволожувач повітря. Макс стрибає, бігає, ми робимо з ним розтяжки, гімнастику і масажі. Дитина повинна багато рухатися, тоді і розвиватися буде правильно. До речі, обов'язково гуляємо з Максом на вулиці кожен день - ось ще одне правило.

5. Спільні ігри

Збрешу, якщо скажу, що Макс не дивиться мультики. Дивиться, але в міру. Більше я намагаюся займати його олівцями, фарбами, конструктором, книгами. Взагалі, я вважаю, що головне не кількість проведеного часу з дітьми, а якість! Можна «сидіти» в телефоні, поки дитина буде поруч з вами дивитися мультики, а можна 20 хвилин бути безпосередньо в діалозі, щось робити разом. Для Макса це найбільша радість, коли тато робить щось з ним разом. Це крутіше будь-якого мультика!