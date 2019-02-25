У Києві затримано організатора дитячої порностудії (фото, відео)



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Відзнятий матеріал злочинець за грошові кошти збував через інтернет до країн ЄС, Азії та Америки Фото: Нацполіція

Поліцейські встановили та задокументували злочинну діяльність 51-річного чоловіка

У рамках співпраці з Національним кримінальним агентством Британії (NCA) співробітниками департаменту кіберполіції проводилися заходи щодо перевірки інформації про існування на території України дитячої порностудії.

За результатами перевірки детективами слідчого управління поліції в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, в результаті досудового розслідування поліцейські встановили та задокументували злочинну діяльність 51-річного чоловіка. Фігурант, прикриваючись діяльністю професійного фотографа, підшукував неповнолітніх осіб жіночої статі. Зловмисник входив з ними в довіру, а через деякий проміжок часу схиляв їх до статевих зносин з ним та його 22-річним поплічником. Відзнятий матеріал він за грошові кошти збував через мережу інтернет до країн Європейського союзу, Азії та Америки.

За статеві зносини з неповнолітніми та участь їх у «порнозйомках» зловмисник сплачував дітям від 500 до півтори тисячі гривень.

Спільними зусиллями співробітників Київського управління кіберполіції, детективів слідчого управління поліції в Полтавській області та прокуратури в Полтавській області, за участі спецпідрозділу КОРД міста Київ було проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання та переховування всіх учасників, причетних до виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії.

Поліцейські виявили та вилучили підручники з неврології раннього дитячого віку, підліткової психіатрії, поведінки підлітків, а також фотоплівки, фотокамери, записники, платіжки про перерахування організатору грошових коштів від громадянина іншої держави. Також вилучили банківські картки, металеві ланцюги, апаратуру для проведення зйомок та гроші.

Крім того, за місцем мешкання старшого чоловіка поліцейські виявили двох неповнолітніх дівчат, з якими якими фігурант готувався вчинити розпусні дії та виготовити дитячу порнографію.

Вже встановлено, що від злочинної діяльності затриманого постраждало п’ять неповнолітніх.

Наразі чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Тривають заходи щодо встановлення малолітніх та неповнолітніх дітей, які піддавалися сексуальній експлуатації.

Слід зазначити, що інформація про злочинну діяльність затриманого потрапила в засоби масової інформації. Відтак зловмисник встиг знищити частину доказів його злочинної діяльності.

Нагадаємо, нещодавно у Києві поліція викрила веб-студію, яка виготовляла та поширювала матеріали порнографічного характеру.