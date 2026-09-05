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Працівник податкової засвітився у плівках операції «Карфаген»: служба відреагувала

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Працівник податкової засвітився у плівках операції «Карфаген»: служба відреагувала
У службі також зазначили, що закон має однаково працювати для всіх
фото: НАБУ

Податкова про готовність сприяти антикорупційним органам у перевірці можливої причетності співробітника до неправомірних дій

У Державній податковій службі заявили про готовність сприяти антикорупційним органам у перевірці можливої причетності співробітника до неправомірних дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву служби. 

У службі заявили, що готові максимально сприяти розслідуванню щодо можливої причетності співробітника до неправомірних дій. У ДПС наголосили, що всі обставини мають бути встановлені об'єктивно та неупереджено.

«Публічні згадки чи навіть підозра – не є доказом вини», – наголосили у Податковій. Там додали, що винуватість людини може встановити лише суд.

У ДПС також зазначили, що закон має однаково працювати для всіх, а служба готова надати необхідну інформацію антикорупційним органам у межах їхнього розслідування.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Раніше, у серпні, правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. Під час 411 обшуків було припинено роботу 94 кол-центрів та ліквідовано 1794 робочі місця їхніх операторів. Правоохоронці вилучили понад $2 млн, комп'ютерну техніку, телефони, SIM-картки, банківські картки, криптогаманці та елітні автомобілі.

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Теги: НАБУ корупція в Україні корупція Державна податкова служба операція «Карфаген»

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