Працівник податкової засвітився у плівках операції «Карфаген»: служба відреагувала

У службі також зазначили, що закон має однаково працювати для всіх

Податкова про готовність сприяти антикорупційним органам у перевірці можливої причетності співробітника до неправомірних дій

У Державній податковій службі заявили про готовність сприяти антикорупційним органам у перевірці можливої причетності співробітника до неправомірних дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву служби.

У службі заявили, що готові максимально сприяти розслідуванню щодо можливої причетності співробітника до неправомірних дій. У ДПС наголосили, що всі обставини мають бути встановлені об'єктивно та неупереджено.

«Публічні згадки чи навіть підозра – не є доказом вини», – наголосили у Податковій. Там додали, що винуватість людини може встановити лише суд.

У ДПС також зазначили, що закон має однаково працювати для всіх, а служба готова надати необхідну інформацію антикорупційним органам у межах їхнього розслідування.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Раніше, у серпні, правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. Під час 411 обшуків було припинено роботу 94 кол-центрів та ліквідовано 1794 робочі місця їхніх операторів. Правоохоронці вилучили понад $2 млн, комп'ютерну техніку, телефони, SIM-картки, банківські картки, криптогаманці та елітні автомобілі.