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Держприкордонслужба прокоментувала виїзд генерального прокурора за кордон

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Держприкордонслужба прокоментувала виїзд генерального прокурора за кордон
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Руслан Кравченко повідомив, що наразі перебуває у закордонному відрядженні

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко прокоментувати виїзд генерального прокурора Руслана Кравченка за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Речник зауважив, що згідно із законом ДПСУ не може розголошувати інформацію про перетин кордону. Він додав, що всі заходи щодо оформлення і пропуску людей відбуваються на підставі документів, які дають право на перетин кордону.

«ДПСУ заборонено законом розголошувати інформацію про перетин кордону громадянами. Однак відмітимо, всі заходи щодо оформлення і пропуску людей через кордон в пунктах пропуску відбувається на підставі документів, які дають право на перетин кордону, відповідно до норм чинного законодавства», – сказав Демченко.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, рішення було ухвалене на підставі матеріалів, зібраних у межах кримінальних проваджень. Окремо генпрокурор повідомив про ще одну підозру, яка, за його словами, стосується близької до керівника САП особи.

Опісля цього президент Володимир Зеленський заявив, що генеральний прокурор Руслан Кравченко має залишити посаду. За його словами, це єдиний шлях для очільника Офісу генерального прокурора.

До слова, Національне антикорупційне бюро України відповіло на заяви генерального прокурора Руслана Кравченка щодо підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та нібито пропозицій гарантій недоторканності. Бюро заявило, що Кривоносу офіційно не вручали підозру.

Зауважимо, що генеральний прокурор Руслан Кравченко наразі перебуває у закордонному відрядженні. Водночас в Офісі генерального прокурора заявили, що не мають інформації про його поїздку.

Як повідомлялося, 15 вересня Верховна Рада проголосує за відставку генпрокурора Руслана Кравченка.

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Теги: Держприкордонслужба Андрій Демченко Руслан Кравченко

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