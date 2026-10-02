Міграційна служба назвала умову видачі паспортів чоловікам за кордоном

Отримати вже виготовлений документ можна буде після перевірки даних, які мають відображатися у «Резерв+»

Державна міграційна служба України пояснила умови видачі вже виготовлених паспортних документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном. Для отримання паспорта необхідно мати чинний військово-обліковий документ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДМС.

У Міграційній службі зазначили, що відповідні військово-облікові дані чоловіка мають відображатися у застосунку «Резерв+».

«Видача виготовлених паспортних документів чоловікам призовного віку за кордоном здійснюється за умови наявності чинного військово-облікового документа (відображення відповідних даних у «Резерв+»)», – йдеться у повідомленні ДМС.

Водночас видача вже виготовлених паспортних документів загалом продовжується як на території України, так і за кордоном. Також Державна міграційна служба продовжує роботи з відновлення повної та стабільної роботи своїх інформаційних систем. Завершити їх планують до кінця 2 жовтня.

Окремо у ДМС пояснили ситуацію з електронною чергою. Після відновлення роботи систем її мають повністю перенести зі збереженням черговості, яка діяла на момент призупинення.

Тому громадянам, які вже зареєструвалися в електронній черзі до виникнення проблем із системами, повторно реєструватися не потрібно.

У Міграційній службі додали, що про повне відновлення роботи інформаційних систем повідомлять додатково. Українців закликали стежити за актуальною інформацією на офіційному сайті ДМС та сторінках відомства у соціальних мережах.

Нагадаємо, Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, водночас змінивши правила для частини нових заявників із військовими зобов'язаннями. Нові вимоги передбачають перевірку виконання військового обов'язку та законності виїзду з України.

Зокрема, Німеччина запровадила обмеження для новоприбулих українських чоловіків віком від 23 до 60 років. Для отримання тимчасового захисту вони мають підтвердити законність виїзду з України або наявність підстав для звільнення від військової служби. На українців, які вже мали тимчасовий захист, нові обмеження не поширюються.