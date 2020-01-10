Збиття українського літака іранською ракетою: у профільному комітеті Ради не бачать необхідності у засіданні



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Забродський: Поки події навколо авіатрощі не впливають на законодавче поле, не бачу необхідності для того, щоб комітет збирався на засідання

Заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки запевняє, що вони з колегами «тримають руку на пульсі»

У парламентському комітеті з питань національної безпеки та оборони не бачать необхідності у проведенні засідання щодо авіакатастрофи українського літака «Міжнародних авіаліній України», який, за даними розвідок Канади та Сполучених Штатів, збила іранська ракета. Про це у коментарі «Главкому» сказав заступник голови комітету з питань нацбезпеки і оборони, нардеп від «Європейської солідарності» Михайло Забродський.

«До тих пір, поки події навколо авіатрощі жодним чином не впливають на законодавче поле, особисто я не бачу необхідності для того, щоб комітет збирався на засідання», - зазначив він.

Разом із тим, Забродський запевнив, що комітет тримає руку на пульсі подій.

«Крім загальнодоступних джерел інформації у нас є свої надійні джерела, крім того, ми підтримуємо зв’язок із державними органами, серед функцій яких є відслідковування перебігу цих подій», - сказав він.

Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор». Раніше Іран закликав Канаду, Boeing та інші країни допомогти в розслідуванні катастрофи.

Заява Ірану пролунала після того, як прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у розвідки є дані, що вказують на влучення іранської ракети в український літак. Також Трюдо допустив запровадження санкцій проти Ірану у разі відмови допустити експертів до розслідування причин катастрофи літака МАУ.

Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.

Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.

Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану. Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

Наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.