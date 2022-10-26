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Редактора «Главкома» нагороджено орденом Богдана Хмельницького

країна героїв
Надія Карбунар
glavcom.ua
Редактора «Главкома» нагороджено орденом Богдана Хмельницького
Група лейтенанта Шеремети успішно виконала бойове завдання на Донеччині
фото: Дмитро Шеремета/Facebook

Дмитро Шеремета вже понад вісім місяців боронить Україну від російських загарбників

Редактора «Главкома» Дмитра Шеремету, який із перших днів повномасштабного вторгнення захищає незалежність України на передовій, нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 25 жовтня.

Високої відзнаки захисник удостоївся «За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі», – ідеться у тексті указу.

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Як розповів «Главкому» лейтенант Шеремета, його група виконала бойове завдання на Донеччині та, зокрема, зуміла взяти в полон сімох окупантів.

Редакція пишається мужнім колегою та з нетерпінням чекає на його повернення. 

Нагадаємо, українського воїна, який знищив «Іглою» ворожий «Калібр», нагородили орденом «За мужність»

Також пенсіонер, який з рушниці збив російський літак, отримав медаль «За сприяння в охороні державного кордону».

Крім того, президент Володимир Зеленський нагородив відзнакою Глави держави «Хрест бойових заслуг» українських воїнів, які проявили себе в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

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Теги: орден хрест президент полон незалежність літак

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