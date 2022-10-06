Президент нагородив главу USAID орденом княгині Ольги I ступеня

Зеленський подякував за виділені агентством $55 млн на підготовку теплопостачальної інфраструктури України до зими

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з адміністратором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер вручив їй орден княгині Ольги I ступеня. Про це повідомляє сайт президента.

Зазначається, що під час зустрічі глава держави висловив подяку Сполученим Штатам Америки за потужну підтримку у протистоянні збройній агресії Росії та окремо подякував Саманті Пауер за її роботу.

Зеленський високо оцінив рівень економічної та оборонної підтримки, що її надають США, та відзначив нещодавнє оголошення чергового американського пакету безпекової допомоги у розмірі $1,1 млрд, а також рішення про виділення загалом понад $12 млрд допомоги.

«Для нас украй важливо мати такого союзника, як США, які є справжнім лідером з консолідації міжнародної підтримки України», – зазначив президент.

Окремо він наголосив на важливості зустрічі Пауер з першою леді України Оленою Зеленською у межах її візиту до Сполучених Штатів у липні поточного року, а також подякував за виділення Агентством $55 млн на підготовку теплопостачальної інфраструктури України до зими в умовах протидії російській агресії.

Співрозмовники обговорили деталі низки конкретних програм, розроблених з метою розбудови в Україні безпечного простору, а також важливість реалізації плану швидкого відновлення України.

«Сьогодні наша головна мета – підготовка до зими, створення гідних умов для проживання населення на звільнених територіях, якнайшвидше відновлення критичної інфраструктури. Є велике й амбітне, що буде після перемоги України, а є те, що потрібно зараз і де ви зможете нам допомогти», – наголосив Зеленський.

У межах зустрічі президент України вручив Саманті Пауер орден княгині Ольги I ступеня, яким її було відзначено за вагомий внесок у розбудову міждержавної співпраці та послідовну й важливу підтримку України.

Нагадаємо, 6 жовтня Глава Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер під час візиту в Київ оголосила, що USAID надасть $55 млн для підготовки української інфраструктури у сфері теплопостачання до зими під час розв'язаної Росією війни.