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    Резніков весело привітав Зеленського з днем народження (відео)

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    Сьогодні, 25 січня, Володимир Зеленський святкує своє 44-річчя - Резніков весело привітав Зеленського з днем народження (відео)

    Сьогодні, 25 січня, Володимир Зеленський святкує своє 44-річчя

    фото: president.gov.ua

    Міністр удав, що не пам’ятає, що у президента сьогодні день народження

    Міністр оборони Олексій Резніков оригінально привітав президента України Володимира Зеленського з днем народження. Про це стало відомо із відео, яке опублікував УНІАН.

    На запитання журналістів, як він привітає главу держави з днем народження, Резніков удав, що він не знав про нього, пожартувавши: «Серйозно?».

    Після цього міністр додав: «Пане президенте, з днем народження! Хай все буде добре. Добра, позитиву, окрім ПЛР-тесту».

    Нагадаємо, Олена Зеленська привітала президента України Володимира Зеленського з днем народження та зізналася йому у коханні.

    Також, 25 січня президент Володимир Зеленський святкує день народження. Сьогодні Зеленському виповнюється 44 роки і він проведе цей день на роботі. Як повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, вітати Зеленського можна перерахувавши кошти на доброчинність.

    Теги: міністр Володимир Зеленський президент Олексій Резніков
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    Резніков весело привітав Зеленського з днем народження (відео)