Резніков весело привітав Зеленського з днем народження (відео)

Сьогодні, 25 січня, Володимир Зеленський святкує своє 44-річчя

Міністр удав, що не пам’ятає, що у президента сьогодні день народження

Міністр оборони Олексій Резніков оригінально привітав президента України Володимира Зеленського з днем народження. Про це стало відомо із відео, яке опублікував УНІАН.

На запитання журналістів, як він привітає главу держави з днем народження, Резніков удав, що він не знав про нього, пожартувавши: «Серйозно?».

Після цього міністр додав: «Пане президенте, з днем народження! Хай все буде добре. Добра, позитиву, окрім ПЛР-тесту».

Нагадаємо, Олена Зеленська привітала президента України Володимира Зеленського з днем народження та зізналася йому у коханні.

Також, 25 січня президент Володимир Зеленський святкує день народження. Сьогодні Зеленському виповнюється 44 роки і він проведе цей день на роботі. Як повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, вітати Зеленського можна перерахувавши кошти на доброчинність.