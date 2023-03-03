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Річниця смерті героїчного льотчика. Генштаб розповів подробиці

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Річниця смерті героїчного льотчика. Генштаб розповів подробиці
У день загибелі льотчика в селі Новоолександрівка народився хлопчик, якого назвали на його честь
фото з відкритих джерел

Свій останній бойовий вихід капітан Вадим Мороз здійснив на Миколаївщині, пілотуючи штурмовик Су-25

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну під час оборони Миколаївської області загинув старший льотчик авіаційної ланки 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова капітан Вадим Мороз. Історію українського героя, який загинув 3 березня 2022 року, опублікував пресцентр Генштабу ЗСУ.

Під час оборони Миколаївської області у селі Новоолександрівка під час бойового виходу загинув 26-річний капітан Вадим Мороз. У Генштабі зазначають, що в день загибелі льотчика у Новоолександрівці народився хлопчик і його назвали Вадимом – на честь українського льотчика.

Річниця смерті героїчного льотчика. Генштаб розповів подробиці фото 1

Вадим Мороз народився у селі Вербівці Балаклійського району Харківської області. Як зазначають у 299-й бригаді тактичної авіації, з дитинства Мороз мріяв стати льотчиком. Тому він вступив до Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Після навчання офіцер продовжив навчання вже у бригаді імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.

Посмертно капітан Мороз отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірність військовій присязі.

Вадим Мороз був льотчиком штурмовика Су-25. У загиблого залишився молодший брат Максим, який також служить в українській армії, та батьки.

Нагадаємо, що нещодавно українські захисники збили російський штурмовик та взяли пілота у полон. Літак уразили із переносного зенітно-ракетного комплексу «Стінгер».

Теги: ЗСУ війна льотчик орден

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