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«Канали зв'язку треба тримати відкритими». Глава МЗС Угорщини приїхав до Мінська

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Канали зв'язку треба тримати відкритими». Глава МЗС Угорщини приїхав до Мінська
Петер Сійярто заявив, що представлятиме на переговорах у Мінську «мирну позицію»
Петер Сійярто / Facebook

Сійярто: «Людські життя можна рятувати «тільки з миром»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 13 лютого прибув з візитом до Мінська. Він зазначає, що там буде там просувати ідею миру в Україні. Про це він написав у Facebook.

Урядовець написав, що війна в Україні стає більш жорстокою, а внаслідок бойових дій гине все більше людей. А людські життя можна рятувати «тільки з миром».

Сійярто зазначив, що Угорщина очікує, що всі члени міжнародної спільноти діятимуть заради миру якнайшвидше та уникатимуть дій, які можуть призвести до продовження або ескалації війни.

«Я також буду представляти цю мирну позицію на сьогоднішніх переговорах у Мінську. Очевидно, що багато хто нападе на мене через візит, але наша позиція зрозуміла: канали зв'язку треба тримати відкритими. Якби ми так не поводилися, я б сьогодні теж не зміг донести послання про заклик до миру», – написав він.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ.

Влада країни також заборонила транзит зброї для ЗСУ через свою територію, адже нібито  турбується  про безпеку етнічних угорців на Закарпатті.

Також Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну.

Крім того, Угорщина випустила шкільний підручник з антиукраїнським змістом.

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Теги: Угорщина Білорусь війна Україна

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