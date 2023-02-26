Українські захисники збили російський штурмовик та взяли пілота у полон

Літак уразили із переносного зенітно-ракетного комплексу «Стінгер»

Уранці 26 лютого над Авдіївкою було збито російський штурмовик Су-25. Літак уразили із переносного зенітно-ракетного комплексу «Стінгер» 110-ї бригади ЗСУ. Пілота взято в полон. Про це повідомив народний депутат України Муса Магомедов.

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«Кажуть: «Помста – страва, яку подають холодною»… Але не в цьому випадку. Вчорашній авіаналіт на Авдіївський коксохім помщений менше ніж за добу», – написав депутат.

Раніше повідомлялося, що у Росії знову розбився штурмовик Су-25. За попередньою інформацією, у літака спалахнув двигун. Пілот встиг катапультуватися і нібито залишився живим.

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Крім того, 23 лютого у Валуйському міському окрузі Бєлгородської області РФ впав літак Су-25 міністерства оборони. Штурмовик упав на сарай із сіном, почалася пожежа, споруда згоріла.

Також ЗСУ збили за добу літак Су-25, два безпілотники та дрон-камікадзе.