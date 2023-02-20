Російський бізнесмен оскаржує санкції, введені Зеленським

Українські правоохоронці підозрюють групу росіян, куди входить Євгеній Гінер, у заволодінні активами критичної інфраструктури та інших комерційних об’єктів

Євгеній Гінер разом із депутатом Держдуми Олександром Бабаковим та росіянином Михайлом Воєводіним контролюють п’ять українських обленерго

Президент російського футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер пішов до суду оскаржувати персональні санкції, які проти нього запровадила Україна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

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17 лютого до Верховного суду надійшов позов від росіянина Гінера. Він хоче визнати протиправним та скасувати Указ президента України від 19 жовтня 2022 року №727. Цим документом Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Скріншот із держпорталу «Судова влада України»

Згідно з президентським указом, до росіянина Євгена Гінера застосовано 13 видів санкцій. Серед них блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань тощо.

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Санкції діятимуть протягом 10 років.

Нагадаємо, прізвище Гінера часто звучить у ЗМІ у компанії з іншими двома росіянами – депутатом Держдуми Олександром Бабаковим та Михайлом Воєводіним, який за інформацією з Інтерполу, має статус так званого «злодія в законі». Усі вони входять у неформальну групу «Лужники», близьку до Кремля.

З початком повномасштабної війни Росії проти України правоохоронці розпочали досудове розслідування за кількома фактами. Зокрема, привласнення майна та вчинення «злочинною організацією «Лужники», яке представлене фінансово-промисловою групою VS Energy, умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб».

За слідчою версією, група росіян, наближених до Кремля, заволоділа в Україні активами критичної інфраструктури та інших комерційних об’єктів через низку оборудок та махінацій.

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«Всі ці обставини ми перевіряємо. Наразі досудове слідство триває за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України», – зазначив прокурор Офісу генпрокурора Роман Тулін. За даними ДБР, на чолі цієї організації стоять громадяни РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.

На початку листопада 2022 року столичний суд арештував контрольні пакети акцій підприємств критичної енергетичної інфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго», що входять у групу VS Energy.

Крім цього, Бабаков, Гінер та Воєводін включені у список осіб, до яких застосовані персональні санкції, відповідно до рішень РНБО. Бабаков також перебуває під санкціями ЄС та США. У 2014 році Бабаков голосував за анексію Криму, де група VS Energy контролює енергокомпанію «Севастопольобленерго». А вже 3 жовтня 2022 року він голосував вже за анексію Запорізької та Херсонської областей.

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