Постачала до РФ комплектуючі для підводних човнів: СБУ викрила волинську компанію

З початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально «експортували» майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів

За схемою іноземна компанія спочатку закуповувала продукцію українського заводу, а потім переправляла її до Росії

СБУ ліквідувала ще одну тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України у РФ. Про це повідомляє Служба безпеки України.

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До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.

Ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів.

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Саме ці рідкісні вироби фігуранти продавали до країни-агресора.

Для маскування незаконної діяльності зловмисники залучили афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями «Л/ДНР».

За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію.

Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально «експортували» майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів.

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Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами незаконної діяльності гроші, одержані злочинним шляхом.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зокрема, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника.