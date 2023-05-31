Найбільший вітрильник Польщі перетне екватор. На борту є українці (фото)

Серед учасників піврічної подорожі на вітрильнику є студенти Одеської морської академії

Екіпаж найбыльшого у Польщі вітрильника Dar Młodzieży навчатиме морському життю 85 студентів, які проходять практику. Серед них – студенти Гдинського морського університету, Західнопоморського центру морської та технічної освіти в Щецині та – вперше – українські студенти Одеської морської академії. Про це пише польське видання TokFm.

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Подорож, яка розпочалася, буде унікальною, адже Dar Młodzieży перетне екватор, відзначаючи таким чином 100-річчя перетину найдовшої паралелі першим кораблем під прапором Польщі.

Командир вітрильника, капітан Рафал Шиманський каже, що підготовка студентів – головна місія і завдання круїзу. «Ми ніколи не ходили в море разом. У них є вітрильник «Дружба», наш побратим, який фактично гине в Одесі. Прикро. Вони не можуть проходити практику в Чорному морі зі зрозумілих причин, тому наш університет запропонував їм безкоштовну практику. Вони просто повинні були сюди потрапити. Це жест університету щодо України», – сказав Шиманський.

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Один із учасників уточнив, що їхні обов'язки будуть полягати у догляді та підтримці вітрильника в порядку та готовності. Він також розповів про свою підготовку до круїзу. «Треба підходити до старших та запитувати, що вони в таких круїзах колись не врахували. Хтось скаже, що десь було холодно, тож треба взяти куртки чи шапки», – сказав він.

Капітан Шиманський підкреслив, що моряк повинен бути готовий до всього. Бо на воді все може бути. «А спільним для моряків є те, що у разі проблем вони не шукають вирішення назовні, бо «ззовні» не існує. Ми повинні намагатися вирішити ці проблеми самостійно», – сказав він.

Нагадаємо, яхтсменка Кірстен Нойшафер з ПАР перемогла в регаті Golden Globe Race 2022 і стала першою в історії жінкою, яка виграла поодинокі кругосвітні перегони на яхтах. Перегони стартували 4 вересня 2022 року. У регаті брали участь 16 шкіперів. До фінішу дісталися лише п'ятеро. Як пише видання Yachting Monthly, 39-річна Нойшафер закінчила гонку в Ле-Сабль-д'Олон близько 21:00 27 квітня. Її офіційний фінішний час становив 233 дні 20 годин 43 хвилини та 47 секунд.