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Родини старших офіцерів Чорноморського флоту РФ залишили Севастополь – «Атеш»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Родини старших офіцерів Чорноморського флоту РФ залишили Севастополь – «Атеш»
У частинах ЧФ РФ панує паніка
фото: Атеш

Чорноморський флот РФ охопила паніка

Майже всі сім'ї вищого офіцерського складу Чорноморського флоту Російської Федерації поспішно залишили тимчасово окупований Крим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Атеш».

Агенти руху «Атеш» повідомляють, що на початку квітня командування отримало директиву «згори» щодо впровадження додаткових заходів безпеки на військових об’єктах.

У бухтах Севастополя наразі діють приховані патрулі резервістів «БАРС» у цивільному, посилено охорону та проводяться спроби приховати техніку.

Крім того, для військовослужбовців скасовані усі вихідні дні, а у частинах Чорноморського флоту РФ панує паніка.

«Схоже, що росіяни почали «виконувати» українську директиву щодо припинення дії договору про перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі. І для цього знадобилося лише кілька точних ударів по військових кораблях», – йдеться у повідомленні.

До слова, в окупованому Криму підрозділам Росгвардії прийшов наказ посилити патрулювання для виявлення партизанських рухів. Особливу увагу російські силовики приділятимуть виявленню розповсюджувачів агітаційних матеріалів. 

Як зазначають в «АТЕШ», Росгвардійці намагаються виявити партизанські та підпільні рухи.

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Теги: Севастополь наказ росіяни флот РФ

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