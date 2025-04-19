Родини старших офіцерів Чорноморського флоту РФ залишили Севастополь – «Атеш»

Чорноморський флот РФ охопила паніка

Майже всі сім'ї вищого офіцерського складу Чорноморського флоту Російської Федерації поспішно залишили тимчасово окупований Крим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Атеш».

Агенти руху «Атеш» повідомляють, що на початку квітня командування отримало директиву «згори» щодо впровадження додаткових заходів безпеки на військових об’єктах.

У бухтах Севастополя наразі діють приховані патрулі резервістів «БАРС» у цивільному, посилено охорону та проводяться спроби приховати техніку.

Крім того, для військовослужбовців скасовані усі вихідні дні, а у частинах Чорноморського флоту РФ панує паніка.

«Схоже, що росіяни почали «виконувати» українську директиву щодо припинення дії договору про перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі. І для цього знадобилося лише кілька точних ударів по військових кораблях», – йдеться у повідомленні.

До слова, в окупованому Криму підрозділам Росгвардії прийшов наказ посилити патрулювання для виявлення партизанських рухів. Особливу увагу російські силовики приділятимуть виявленню розповсюджувачів агітаційних матеріалів.

Як зазначають в «АТЕШ», Росгвардійці намагаються виявити партизанські та підпільні рухи.