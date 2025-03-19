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Трамп розповів, чи обговорювалася допомога Україні у розмові з Путіним

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп розповів, чи обговорювалася допомога Україні у розмові з Путіним
Трамп назвав розмову з Путіним «чудовою»
фото: REUTERS/Maxim Shemetov/Illustration

У Трампа запитали журналісти, чи вимагав Путін зупинити військову допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час його телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним вони не обговорювали тему допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа в інтерв’ю Fox News.

Коментар Трампа з’явився після того, як у Кремлі заявили, що Путін вимагає припинити надання Україні військової допомоги та розвідданих для укладення угоди про «перемир’я».

Відповідно, у Трампа запитали, чи вимагав Путін зупинити військову допомогу Україні, що той відповів: «Він не робив цього».

«Ми не говорили про це взагалі. Ми обговорювали багато речей, але про допомогу взагалі не йшлося», – зазначив він.

Трамп назвав розмову з Путіним «чудовою», а також додав, що вони обговорили двосторонні відносини і розширення торгівлі.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер заявляв, що з нетерпінням чекає на розмову з главою Кремля. Власне розмова політиків тривала понад дві години.

Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

Крім того, російський диктатор заявив президенту США, що 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175. Згодом Зеленський підтвердив обмін полоненими між Україною та Росією, та наголосив, що обмін був спланований ще раніше.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.  

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Теги: путін Дональд Трамп президент диктатор переговори росіяни перемир'я

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