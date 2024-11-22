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Російські біатлоністи скаржаться на нестачу патронів через санкції

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Російські біатлоністи скаржаться на нестачу патронів через санкції
Протягом десятиліть російські біатлоністи використовували набої, виготовлені фінським заводом Lapua, який пізніше перебазувався до Німеччини
фото з відкритих джерел

Тренер збірної Росії зі стрільби Максим Максимов ще у 2023 році наголошував, що вітчизняні боєприпаси суттєво поступаються за якістю іноземним

Російські біатлоністи зіткнулися із серйозним дефіцитом якісних іноземних патронів, що відчутно позначається на їхніх результатах, з'ясував російський Рбк. Про проблему зокрема розповів чемпіон світу 2017 року Антон Бабіков.

Після мас-старту на Кубку Міжнародної ліги клубного біатлону, де Бібіков посів лише 23 місце, допустивши вісім промахів, спортсмен пов'язав свої невдачі з якістю боєприпасів. Бабіков додав, що якщо ситуація не зміниться, він може завершити кар'єру.

Дефіцит набоїв підтвердив і дворазовий призер Олімпіади Олександр Логінов. «Якщо раніше могли перед сезоном відстрілювати близько 15-20 партій, то зараз дай боже, якщо три-чотири партії знаходимо», - пояснив він.

Причиною ситуації стали міжнародні санкції. Протягом десятиліть російські біатлоністи використовували набої, виготовлені фінським заводом Lapua, який пізніше перебазувався до Німеччини. Однак після нападу Росії на Україну постачання припинилося.

Тренер збірної Росії зі стрільби Максим Максимов ще у 2023 році наголошував, що вітчизняні боєприпаси суттєво поступаються за якістю іноземним. Спортсмени збірної намагалися закуповувати імпортні набої в обхід санкцій, але стикалися з логістичними труднощами. Наразі можливість придбати боєприпаси високої якості практично зникла, розповіли джерела РБК.

Нагадаємо, Росія виділила на закупівлю мікроелектроніки для ВПК $7 млрд, але через санкції не змогла її придбати. Про це в телеефірі розповів уповноважений Президента України з питань санаційної політики Владислав Власюк. Він також відзначив, що є інформація, що китайські банки почали відмовляти у платежах, пов’язаних з російським ВПК, або суттєво ускладнювати їх проведення через страх потрапити під вторинні санкції, передусім американські.

США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Цього разу туди ввійшли «"Газпромбанк», «БКС-банк» та «Центрокредит».

Також Сполучені Штати Америки обіцяли запровадити нові санкції, спрямовані на стримування військових зусиль Росії в Україні.

Як повідомлялося, уряд Японії ухвалив рішення посилити санкції проти Росії та КНДР через розвиток їхньої співпраці. 

До слова, уряд Великої Британії запровадив санкції проти українсько-російського олігарха Дмитра Фірташа, його дружини Лади Фірташ та пов'язаного з ним банкіра Дениса Горбуненка.

Теги: росія біатлон санкції боєприпаси Антон Бабіков

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