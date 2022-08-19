Три нові фейки РФ. Міноборони звернулося до українців

Ганна Маляр провела розбір нових фейків російської пропаганди

Міністерство оборони назвало декілька наративів, які активно просуває зараз російська пропаганда, та дало поради українцям, як протистояти ворожій дезінформації. Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

Посадовиця наголосила, що для ефективної протидії російським інформаційним операціям та пропаганді кожен українець повинен навчитись критично оцінювати джерела інформації, в яких публікуються новини.

За словами Маляр, мета тез пропаганди ворога, які поширювалися протягом останнього тижня, демотивувати українців, зруйнувати їхній наступальний потенціал та посіяти розбрат всередині суспільства.

Які наративи просуває російська пропаганда

«Україна замерзне взимку»

За словами заступниці міністра, прояви цього наративу відстежуються у повідомленнях про ракетні удари Росії по тепломережах, теплоелектростанціях та електростанціях, стрімке зростання ціни на газ, відключення України від ЗАЕС.

«Звісно, ця зима не буде простою для всіх нас – це очевидно, адже ворог пошкодив певну інфраструктуру. Втім, це не означає, що ми замерзнемо. Державна влада розуміє проблему і працює над її вирішенням, щоб забезпечити належні умови для життєдіяльності наших громадян взимку», – наголосила Маляр.

«Захід звинуватив Україну в тотальній корупції та зменшив допомогу»

Маляр зазначила, що наратив російської пропаганди про те, що Захід нібито звинуватив Україну в тотальній корупції, нецільовому використанні гуманітарної допомоги та нібито зменшив допомогу, працює на створення негативного іміджу України в очах західних партнерів.

«Слід зауважити, що ми продовжуємо активно співпрацювати з нашими західними партнерами, що допомагає нам ефективно боротись з ворогом. Спільні зусилля дозволяють досягати поставлених цілей та впевнено рухатись до перемоги. Важливо зрозуміти, що якби консолідація зусиль з Заходом була непрозорою та безрезультатною, навряд чи Кремль витрачав би стільки зусиль на це питання та дискредитацію», – написала заступниця міністра, наголосивши, наші західні партнери продовжують підтримувати Україну.

«Протистояння Генерального штабу з Офісом президента та Міністерством оборони»

«Простежувалась також цього тижня чергова хвиля дискредитації військово-політичного керівництва України та вигадування внутрішнього конфлікту, а саме протистояння Генерального штабу з Офісом президента та Міністерством оборони. Висмикування з контексту та узагальнення – ось чим користуються російські пропагандисти в цьому випадку. Всі ці чутки не мають під собою підстав і використовуються виключно з метою дестабілізації психологічного стану суспільства», – написала Маляр.

Розповсюдженням всіх цих наративів, як пояснила заступниця міністра оборони, Росія сподівається знищити внутрішню консолідацію українського суспільства та послабити міжнародну підтримку наших партнерів.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російська пропаганда запускає в інформаційний простір фейк про нібито протистояння генерального штабу Збройних сил України з Офісом президента та Міністерством оборони, щоб послабити оборонний та наступальний потенціал нашого суспільства. За словами Маляр, тактичною метою цієї інформаційної операції ворога є максимальне розповсюдження потрібної агресору ідеї, виклик емоційної реакції на неї і, як наслідок, маніпуляція сприйняттям подій загалом.