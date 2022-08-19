Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Три нові фейки РФ. Міноборони звернулося до українців

Надія Клочко
glavcom.ua
Три нові фейки РФ. Міноборони звернулося до українців
Міноборони закликає українців навчитись критично оцінювати джерела інформації
фото з відкритих джерел

Ганна Маляр провела розбір нових фейків російської пропаганди

Міністерство оборони назвало декілька наративів, які активно просуває зараз російська пропаганда, та дало поради українцям, як протистояти ворожій дезінформації. Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

Посадовиця наголосила, що для ефективної протидії російським інформаційним операціям та пропаганді кожен українець повинен навчитись критично оцінювати джерела інформації, в яких публікуються новини.

За словами Маляр, мета тез пропаганди ворога, які поширювалися протягом останнього тижня, демотивувати українців, зруйнувати їхній наступальний потенціал та посіяти розбрат всередині суспільства.

Які наративи просуває російська пропаганда

«Україна замерзне взимку»

За словами заступниці міністра, прояви цього наративу відстежуються у повідомленнях про ракетні удари Росії по тепломережах, теплоелектростанціях та електростанціях, стрімке зростання ціни на газ, відключення України від ЗАЕС.

«Звісно, ця зима не буде простою для всіх нас – це очевидно, адже ворог пошкодив певну інфраструктуру. Втім, це не означає, що ми замерзнемо. Державна влада розуміє проблему і працює над її вирішенням, щоб забезпечити належні умови для життєдіяльності наших громадян взимку», – наголосила Маляр.

«Захід звинуватив Україну в тотальній корупції та зменшив допомогу»

Маляр зазначила, що наратив російської пропаганди про те, що Захід нібито звинуватив Україну в тотальній корупції, нецільовому використанні гуманітарної допомоги та нібито зменшив допомогу, працює на створення негативного іміджу України в очах західних партнерів.

«Слід зауважити, що ми продовжуємо активно співпрацювати з нашими західними партнерами, що допомагає нам ефективно боротись з ворогом. Спільні зусилля дозволяють досягати поставлених цілей та впевнено рухатись до перемоги. Важливо зрозуміти, що якби консолідація зусиль з Заходом була непрозорою та безрезультатною, навряд чи Кремль витрачав би стільки зусиль на це питання та дискредитацію», – написала заступниця міністра, наголосивши, наші західні партнери продовжують підтримувати Україну.

«Протистояння Генерального штабу з Офісом президента та Міністерством оборони»

«Простежувалась також цього тижня чергова хвиля дискредитації військово-політичного керівництва України та вигадування внутрішнього конфлікту, а саме протистояння Генерального штабу з Офісом президента та Міністерством оборони. Висмикування з контексту та узагальнення – ось чим користуються російські пропагандисти в цьому випадку. Всі ці чутки не мають під собою підстав і використовуються виключно з метою дестабілізації психологічного стану суспільства», – написала Маляр.

Розповсюдженням всіх цих наративів, як пояснила заступниця міністра оборони, Росія сподівається знищити внутрішню консолідацію українського суспільства та послабити міжнародну підтримку наших партнерів.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російська пропаганда запускає в інформаційний простір фейк про нібито протистояння генерального штабу Збройних сил України з Офісом президента та Міністерством оборони, щоб послабити оборонний та наступальний потенціал нашого суспільства. За словами Маляр, тактичною метою цієї інформаційної операції ворога є максимальне розповсюдження потрібної агресору ідеї, виклик емоційної реакції на неї і, як наслідок, маніпуляція сприйняттям подій загалом.

Читайте також: Дискредитація українців у Європі. 12 тем російської пропаганди
Теги: Міноборони росія пропаганда

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ніяка дезінформація не змінить того, що українське суспільство не піде на поступки РФ
Банкова розповіла, як ворог використовує Ердогана для пропаганди 
Сьогодні, 12:39
Економіка України тримається краще, ніж багато хто очікував
Україна банкрот? Російська пропаганда розганяє черговий фейк
15 серпня, 14:54
Ворог прагне перекласти провину за свої злочини на українців
Пропагандисти РФ намагаються очорнити ЗСУ: дослідження 
9 серпня, 21:02

Суспільство

Три нові фейки РФ. Міноборони звернулося до українців
Три нові фейки РФ. Міноборони звернулося до українців
Як супутник ЗСУ допоможе на війні: Міноборони вказало головну перевагу
Як супутник ЗСУ допоможе на війні: Міноборони вказало головну перевагу
Ядерний регулятор заборонив запуск двох енергоблоків Запорізької АЕС
Ядерний регулятор заборонив запуск двох енергоблоків Запорізької АЕС
Українським біженцям доведеться сплачувати податки в Польщі
Українським біженцям доведеться сплачувати податки в Польщі
В окупованому Криму пронісся потужний смерч: моторошні кадри
В окупованому Криму пронісся потужний смерч: моторошні кадри
Олександр Бринжала вступив у бій проти 12 ворожих винищувачів
Олександр Бринжала вступив у бій проти 12 ворожих винищувачів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Переговори Зеленського, Ердогана і Гетерреша: Кулеба розкрив закулісся зустрічі
67K
Олександр Бринжала вступив у бій проти 12 ворожих винищувачів
64K
ЗСУ завдали чотири удари по скупченню ворога на півдні
61K
Як захиститися від опромінення в разі аварії на Запорізькій АЕС. Пояснює радіобілог
56K
До чого призведе зупинка усіх енергоблоків Запорізької АЕС: роз'яснення Держатома
53K
У Запоріжжі прогриміли вибухи

Новини

Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
Сьогодні, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
Сьогодні, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
Сьогодні, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
Сьогодні, 16:42
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на харківському напрямку
Сьогодні, 16:25
На Донеччині ЗСУ знищили ворожу гаубицю та окупантів
Сьогодні, 16:12

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту