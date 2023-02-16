Заступник мера Енергодара повернувся із російського полону

Іван Самойдюк – єдиний цивільний, якого сьогодні Україна змогла повернути разом з військовими

19 березня 2022 окупанти викрали та вивезли Івана Самойдюка з окупованого Енергодара

Україна під час обміну полоненими у четвер 16 лютого повернула з російського полону першого заступника міського голови міста Енергодара Івана Самойдюка. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє у Телеграмі.

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«Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких», – зазначили у штабі.

Про стан здоров'я посадовця наразі невідомо.

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Іван Самойдюк не кинув Енергодар після окупації, а продовжив керувати життєзабезпеченням міста, незважаючи на погрози окупантів. 19 березня 2022 його викрали та вивезли.

Окупантські медіа писали, що Самойдюк збіг з України і навіть постили «його фото» на кордоні з Польщею. Це було ІПСО, яке мало зломити волю енергодарців і зневіритися у можливості деокупації.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 лютого, з російського полону вдалося повернути 100 наших воїнів та одного цивільного. Україна змогла повернути нацгвардійців, прикордонників та військових ЗСУ. 94 з них – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з «Азовсталі».

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося повернути додому 1863 українці.

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До слова, триває 358-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.