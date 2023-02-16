Головна Країна Політика
search button user button menu button

Заступник мера Енергодара повернувся із російського полону

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Заступник мера Енергодара повернувся із російського полону
Іван Самойдюк – єдиний цивільний, якого сьогодні Україна змогла повернути разом з військовими
фото: з відкритих джерел

19 березня 2022 окупанти викрали та вивезли Івана Самойдюка з окупованого Енергодара

Україна під час обміну полоненими у четвер 16 лютого повернула з російського полону першого заступника міського голови міста Енергодара Івана Самойдюка. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє у Телеграмі.

«Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких», – зазначили у штабі.

Про стан здоров'я посадовця наразі невідомо.

Заступник мера Енергодара повернувся із російського полону фото 1

Іван Самойдюк не кинув Енергодар після окупації, а продовжив керувати життєзабезпеченням міста, незважаючи на погрози окупантів. 19 березня 2022 його викрали та вивезли.

Окупантські медіа писали, що Самойдюк збіг з України і навіть постили «його фото» на кордоні з Польщею. Це було ІПСО, яке мало зломити волю енергодарців і зневіритися у можливості деокупації.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 лютого, з російського полону вдалося повернути 100 наших воїнів та одного цивільного. Україна змогла повернути нацгвардійців, прикордонників та військових ЗСУ. 94 з них – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з «Азовсталі».

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося повернути додому 1863 українці.

До слова, триває 358-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах  понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.

 

 

Теги: Україна окупанти Енергодар обмін полоненими українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ відбили ворожі атаки в районіх дев'яти населених пунктів
Наступ окупантів на одному з напрямків провалився – Генштаб
18 сiчня, 06:52
У Бєлгороді працювала протиповітряна оборона
Неспокійна ніч у Бєлгороді: в російському місті працювала ППО
17 сiчня, 06:07
Окупанти застосовують міни зі сейсмічними датчиками
Рашисти застосовують на фронті міни-пастки, з якими ЗСУ не стикалися раніше
17 сiчня, 03:51
У Білорусі часто відбуваються військові навчання з РФ
Росія перекидає до Білорусі нові підрозділи
30 сiчня, 16:32
Унаслідок обстрілу міста російськими окупантами знищено ще один ТЦ
Окупанти зруйнували «Епіцентр» у Херсоні: подробиці
3 лютого, 19:21
Окупанти скинули на населені пункти Чернігівщини гранати з дрона
Окупанти скинули на населені пункти Чернігівщини гранати з дрона
4 лютого, 18:13
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний робить селфі на тлі портрету лідера ОУН (б) Степана Бандери
Літературознавиця пояснила, як припинити суперечки навколо постаті Бандери
12 лютого, 11:58
Поставки нових боєприпасів заплановано розпочати в березні
Пентагон уклав контракти на $500 млн на виробництво снарядів для України
Вчора, 06:15
Нові заступники міністра Резнікова, офшори нардепа Бойка. Головне за 14 лютого
Нові заступники міністра Резнікова, офшори нардепа Бойка. Головне за 14 лютого
14 лютого, 21:02

Політика

Financial Times написало про нібито контрабанду зброї в Україні. МЗС відреагувало
Financial Times написало про нібито контрабанду зброї в Україні. МЗС відреагувало
Резніков підбив підсумки «Рамштайну-9»
Резніков підбив підсумки «Рамштайну-9»
Заступник мера Енергодара повернувся із російського полону
Заступник мера Енергодара повернувся із російського полону
Прем'єр Японії запросив Зеленського на саміт G7 у річницю вторгнення РФ
Прем'єр Японії запросив Зеленського на саміт G7 у річницю вторгнення РФ
Данілов розповів, який план «Б» захоплення України Медведчук запропонував Путіну
Данілов розповів, який план «Б» захоплення України Медведчук запропонував Путіну
Зеленський звернувся до парламенту Норвегії: погоджена велика фінансова допомога
Зеленський звернувся до парламенту Норвегії: погоджена велика фінансова допомога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста
58K
Неспокійна ніч 16 лютого. Де зафіксовано вибухи та скільки ракет випустили окупанти
50K
Ракетна атака окупантів: Банкова повідомила про влучання
40K
Повітряна тривога у всіх областях України (оновлено)
27K
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)
17K
Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Новини

Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Сьогодні, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Вчора, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Вчора, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту