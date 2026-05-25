Російський бойовик ховався у будинку жительки Лимана: СБУ провела спецоперацію

Бойовик із позивним «Шаман» коригував удари РФ по позиціях ЗСУ, а під час затримання відкрив вогонь по українських військових

Служба безпеки України у взаємодії з підрозділами Збройних сил України затримала на Донеччині російську агентку та ліквідувала бойовика РФ, якого вона переховувала у власному будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис СБУ.

За даними спецслужби, під час спецоперації російський військовий чинив збройний спротив українським силам, унаслідок чого був ліквідований.

Як встановило слідство, бойовик із позивним «Шаман» проник до Лимана для розвідки позицій Сил оборони України у прифронтовій громаді. Там він встановив контакт із місцевою безробітною жінкою, яка погодилася переховувати його у своєму помешканні.

Згодом російський військовий залучив жінку до коригування ударів РФ по українських військових у Лимані та навколишніх районах.

За інформацією СБУ, фігурантка під виглядом звичайних прогулянок обходила місцевість та збирала інформацію про місця базування українських військових.

Після цього вона передавала координати російському бойовику, а той по рації доповідав їх своєму командуванню для подальших обстрілів.

У СБУ повідомили, що «Шаман» проходив службу у складі 31-го мотострілецького полку 67-ї мотострілецької дивізії 25-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ.

Співробітники української спецслужби завчасно задокументували діяльність ворожої групи та провели заходи для убезпечення позицій українських військових поблизу Лимана.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ заявила про затримання ІТ-фахівця з Миколаєва, якого підозрюють у роботі на ФСБ та підготовці координат для ракетних ударів по Києву. За версією слідства, чоловік збирав дані про українських військових і посадовців та залучив до співпраці ще одного ІТ-спеціаліста з Одеси.

