Ірландія схвалила виплати компенсацій Україні за збитки від агресії РФ

Томас Бірн: Росія має бути притягнута до відповідальності за руйнування, завдані Україні

Нижня палата парламенту Ірландії ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо збитків від російської агресії. Ірландія стала п'ятою державою, яка офіційно затвердила документ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра у справах Європи Томаса Бірна.

Що таке Міжнародна комісія і навіщо вона потрібна

Міжнародна комісія з розгляду претензій стане ключовою ланкою масштабного механізму репарацій для України, який країни-партнери розбудовують спільно з Радою Європи. Система складається з трьох елементів:

Реєстру збитків для України;

Комісії з розгляду претензій;

майбутнього компенсаційного фонду.

Реєстр збитків вже працює з квітня 2024 року – саме туди українці, компанії та держава подають заяви про втрати, руйнування майна та пошкодження інфраструктури. Станом на початок травня 2026 року подано понад 150 тисяч заяв. Нещодавно відкрили нові категорії претензій для юридичних осіб та держави – зокрема щодо втрат бізнесу й пошкодження критичної інфраструктури.

Нова комісія перевірятиме ці заяви, юридично оцінюватиме їх та ухвалюватиме рішення щодо компенсацій. Саме на основі її рішень у перспективі здійснюватимуться виплати з міжнародного компенсаційного фонду, створення якого ще попереду.

Скільки країн уже ратифікували конвенцію

Конвенцію підписали у грудні 2025 року в Гаазі 36 держав та Європейський Союз. До Ірландії документ ратифікували Україна, Естонія, Латвія та Ісландія. Для офіційного запуску комісії необхідно щонайменше 25 ратифікацій і формування стартового фінансування – наразі бракує ще 20 країн.

Міністр у справах Європи Томас Бірн наголосив, що Ірландія своїм рішенням підтверджує: Росія зобов'язана понести відповідальність за всі руйнування та шкоду, завдані Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала цю ж конвенцію тиждень тому. Документ є другим елементом міжнародного компенсаційного механізму поряд із Реєстром збитків та майбутнім компенсаційним фондом. Комісія діятиме як незалежний міжнародний орган у системі Ради Європи та розглядатиме заяви про відшкодування збитків від міжнародно-протиправних дій Російської Федерації.