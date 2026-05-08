Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському

Лариса Голуб
Мединський став редактором російського підручника з історії для 11 класу
Володимира Мединського заочно засудили до 10 років тюрми з конфіскацією майна 

Помічника російського диктатора Володимира Мединського заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винними у виправданні збройної агресії РФ проти України через написання антиукраїнського підручника з історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора України.

Також повідомляється, що разом помічником російського президента засудили Анатолія Торкунова.

«Офіс Генерального прокурора забезпечує процесуальне керівництво у провадженнях щодо інформаційної агресії РФ як складової її війни проти України. Йдеться не лише про окремі пропагандистські заяви чи публікації, а про скоординований державний механізм, який готує російське суспільство до війни, виправдовує окупацію українських територій, мобілізацію, воєнні злочини та спроби знищення української ідентичності. Один із результатів цієї роботи – обвинувальний вирок щодо Володимира Мединського та Анатолія Торкунова», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що разом із Мединським вони були редакторами російського підручника для 11 класу «История. История России. 1945 год – начало XXI века», виданого у 2023 році. У цьому посібнику автори систематично перекручують історичні факти та виправдовують військову агресію РФ.

Зокрема, у підручнику:

  • Україна зображується як «ультранаціоналістична держава», де нібито переслідується будь-яке інакомислення;
  • Повномасштабне вторгнення РФ називається «запобіжним заходом» задля «забезпечення безпеки Росії»;
  • Виправдовується окупація українських територій.

«З 1 вересня 2023 року підручник використовувався у навчальному процесі на тимчасово окупованих територіях України – у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та Автономній Республіці Крим. Також його поширювали на території РФ», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Суд визнав обох фігурантів винними у пособництві у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України.  Окрім 10 років ув’язнення, вирок передбачає повну конфіскацію майна, яке належить засудженим на території України. Оскільки злочинці перебувають на території країни-агресора, строк відбування покарання буде рахуватися з моменту їхнього фактичного затримання.

Мединський очолював російську делегацію на переговорах з Україною у 2022 році (зокрема в Білорусі та Стамбулі). Українські перемовники описують його як «інтелігентного шовініста», який активно використовує псевдоісторичні маніпуляції.

Зауважимо, раніше СБУ повідомила про підозру Володимиру Мединському за те, що він за вказівкою Кремля фактично очолив ідеологічну підготовку до повномасштабної війни, наповнюючи освітній простір РФ антиукраїнськими наративами.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, чому голова російської переговорної групи Володимир Мединський та гендиректор Фонду прямих інвестицій й один із переговірників Кремля із Заходом Кирило Дмитрієв досі не потрапили під санкції ЄС. За словами Власюка, ключове завдання України – досягнення миру, і всі рішення оцінюються з цієї точки зору. «Щодо Дмитрієва та Мединського, які беруть участь у мирних перемовинах, санкцій немає, і мені важко уявити їхню появу на цьому етапі. Все-таки ключове для нас – досягнення миру, і всі рішення ми оцінюємо з цієї точки зору», – зазначив Власюк

Водночас Україна наполягає на включенні до санкційних списків ЄС інших значущих осіб.

