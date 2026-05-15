ЄС остаточно відмовився від газової залежності РФ

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Американський газ почав домінувати на європейському енергоринку

США готуються стати головним постачальником природного газу для Європейського Союзу вже у 2026 році. Американський експорт скрапленого природного газу стрімко зростає та починає загрожувати домінуванню Норвегії на європейському ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Maritime Executive.

США витісняють Норвегію з газового ринку Європи

Після скорочення залежності від російського трубопровідного газу Європа фактично змінила енергетичного партнера. Якщо раніше ключову роль у забезпеченні ЄС паливом відігравала Норвегія, то зараз дедалі активніше позиції посилюють Сполучені Штати.

Згідно зі звітом Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу, Білий дім зробив ставку саме на розвиток експорту скрапленого природного газу. США активно будують нові LNG-заводи на узбережжі Мексиканської затоки та нарощують експортні потужності.

Водночас Норвегія продовжує орієнтуватися переважно на трубопровідні поставки та вже наявну інфраструктуру. На думку аналітиків, це створює ризики втрати частини європейського ринку.

Наразі американські термінали забезпечують близько двох третин усього імпорту скрапленого газу до Європи. Аналітики прогнозують, що до 2028 року частка США на європейському ринку LNG може зрости до 80%.

Європейська енергетична модель залишається вразливою

Ситуація з російським газом залишається суперечливою. Попри заяви Брюсселя про намір скоротити залежність від російського палива, імпорт скрапленого природного газу з РФ до Європи продовжив зростати.

За даними аналітиків, причиною стало загострення ситуації навколо Ормузької протоки на тлі конфлікту між США та Іраном. Через ризики для постачання енергоносіїв європейські країни були змушені збільшити закупівлі російського LNG.

У першому кварталі 2026 року імпорт російського скрапленого газу до ЄС зріс на 16%. Це найвищі показники з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Провідна аналітикиня інституту Ана Марія Яллер-Макаревич вважає, що нинішня модель енергетичної безпеки Європи залишається вразливою.

«ЗПГ став ахіллесовою п'ятою європейської стратегії енергетичної безпеки, залишивши континент залежним від високих цін на газ та нових форм перебоїв у постачанні», – зазначила експертка.

Вона також наголосила, що нинішня енергетична криза показала залежність Європи від глобальних геополітичних процесів.

«Енергетична криза 2026 року показує, що доки європейські країни вирішують покладатися на газ, вони повинні прийняти геополітичні ризики, які з цим пов’язані», – додала Яллер-Макаревич.

ЄС закликають скорочувати споживання газу

Експерти закликають країни ЄС скорочувати споживання газу. За їхніми оцінками, до 2030 року Європа має зменшити попит на паливо щонайменше на 14%.

Серед можливих рішень експерти називають масове впровадження теплових помп у житловому секторі, пришвидшення переходу на відновлювані джерела енергії та ефективніше використання вже існуючих LNG-терміналів.

Водночас у аналітики попереджають, що Європейський Союз може зіткнутися з новою проблемою – надлишком газової інфраструктури. До 2030 року ЄС ризикує побудувати більше імпортних терміналів, ніж реально потребуватиме ринок. Це може призвести до простою потужностей та багатомільярдних збитків для європейських економік.

Нагадаємо, що центробанк Росії рекомендував великим страховим компаніям перестраховувати ризики поставок зрідженого газу до Китаю через китайські структури. Це означає, що Пекін отримує контроль над одним із ключових елементів російського енергоекспорту.