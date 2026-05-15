Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Сховався у туші мертвої корови. Експолковник ФСБ розповів, як втік з Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Сховався у туші мертвої корови. Експолковник ФСБ розповів, як втік з Росії
За словами Сеніна, у Москви є агенти, які діють по всьому світу
фото: The Telegraph
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Щоб уникнути розправи Кремля, колишній російський агент використав для маскування протигаз, гумовий костюм і обмотку з фольги

Колишній високопоставлений офіцер ФСБ Дмитро Сенін, заочно засуджений у Росії, розповів про те, як двічі тікав з РФ. За його словами, він провів близько години всередині туші мертвої корови на кордоні Сибіру з Казахстаном, поки російські прикордонники не залишили ділянку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

В інтервʼю британському виданню експолковник ФСБ заявив, що для маскування використав протигаз, гумовий костюм і обмотку з фольги – щоб його не виявили тепловізори. Сенін наголосив, що він не перебіжчик і ніколи не пропонував свої послуги іноземним спецслужбам.

За словами Сеніна, вперше він залишив Росію у 2017 році після того, як його, на його думку, безпідставно звинуватили у великій корупційній справі, яку він сам допомагав викривати. Він стверджує, що натрапив на схему виведення близько $600 млн, які, за його словами, призначалися «на самий верх».

«Це як у фільмах показують – це була гонка. Тому що коли я залишив Росію, у нас це вважається надзвичайною подією всередині, тому що я секретоносій особливої важливості. Доповідь Путіну, бо ніхто не буде приховувати», – розповів він.

Як зазначає Сенін, після втечі конфіскували не лише його майно, а й майно родичів, друзів і знайомих. За словами Сеніна, він повернувся до Москви того ж 2017 року, усвідомивши, що ліквідаційні групи переслідують його по всій Європі. Він застосував логіку самої ФСБ, обравши останнє місце, де його шукали б, але протягом п’яти років намагався очистити ім'я – і зрештою усвідомив, що система не пробачить.

Росіянин розповів, що друга втеча сталася у вересні 2022 року, після початку повномасштабної війни РФ проти України. Кордон уже контролювали посилені наряди з тепловізорами. Сенін стверджує, що знайшов «пролом» у системі охорони – ділянку, де фермери залишали туші тварин, загиблих від хвороб чи старості. Усередину однієї з таких туш він заліз у гумовому костюмі та протигазі, обмотавшись фольгою. Двоє людей перенесли тушу на потрібне місце, після чого вони пішли.

Пізніше, за словами ексофіцера, його підібрав на мопеді чоловік, який вивіз його з прикордонної зони. Наразі він перебуває в Європі у підпіллі. Водночас The Telegraph зазначає, що частину історії, що стосується повернення Сеніна до Росії та другої втечі, важко перевірити.

За словами Сеніна, попри послідовні заходи західних країн з посилення безпеки після початку повномасштабної війни в Україні, у Москви все ще є агенти, які діють по всьому світу. Сенін стверджує, що справжні масштаби таємної мережі Кремля набагато більші, ніж це усвідомлюють західні спецслужби. Він заявляє, що деякі з російських агентів за кордоном навіть мають британське громадянство.

«Проти мене застосовується класична багаторівнева операція. По-перше, технічне стеження: GPS-трекери, запити до поліцейських баз даних Інтерполу в Монако через мережі агентів, оприлюднення моїх особистих даних у європейських ЗМІ», – каже він.

Як зазначив колишній агент ФСБ, Росія використовує Європу як оперативний простір. «А Європа поки що лише вчиться, як на це реагувати», – додав росіянин.

До слова, Кремль остаточно перетворює Росію на закриту поліцейську державу. Володимир Путін підписав пакет документів, які надають Федеральній службі безпеки (ФСБ) практично безмежні права щодо контролю над громадянами.

Читайте також:

Теги: ФСБ росія російські агенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Схоже, США розпочинають гру
Великий обмін семи країн із підтекстом: навіщо США і Росії ця угода і де тут Україна
29 квiтня, 09:17
Заступник міністра культури Іван Вербицький разом із директором Музею війни Юрієм Савчуком
Культурний геноцид. Росія зруйнувала і пошкодила понад 1700 пам'яток в Україні
18 квiтня, 11:05
Екснардеп-зрадник Андрій Деркач отримав охорону ГРУ
Екснардеп-зрадник Андрій Деркач отримав охорону ГРУ
19 квiтня, 01:27
Україна зміцнює власні кордони
Україна розбудовує масштабну лінію оборони від Сумщини до Київського моря
28 квiтня, 17:37
Президент швейцарського «Сьона» Крістіан Константін зробив скандальну заяву
Президент швейцарського «Сьона» заявив, що клуб хоче провести гру з російською командою
29 квiтня, 12:52
Все, що залишилося від села Кринки на окупованому лівобережжі Херсонщини. На задньому плані видно річку Конка, 2024 рік
Герой України розповів, як відбувалася висадка десанту на плацдармі в Кринках
30 квiтня, 20:04
У Єлабузі розташована територія особливої ​​економічної зони «Алабуга». Там, окрім іншого, виготовляються безпілотники «шахед»
Україна звинуватила YouTube у просуванні центру виробництва «шахедів» в Росії
30 квiтня, 12:41
Рубіо та Лавров мали розмову
Рубіо і Лавров обговорили російсько-американські відносини
5 травня, 22:00
Окупанти з півночі тиснуть на Куп’янськ – Угруповання Об'єднаних сил
Окупанти з півночі тиснуть на Куп’янськ – Угруповання Об'єднаних сил
Вчора, 16:28

Соціум

Сховався у туші мертвої корови. Експолковник ФСБ розповів, як втік з Росії
Сховався у туші мертвої корови. Експолковник ФСБ розповів, як втік з Росії
Прем'єр Угорщини відкрив для туристів колишні офіси Орбана
Прем'єр Угорщини відкрив для туристів колишні офіси Орбана
Німеччина арештувала українця, якого підозрюють у шпигунстві для Росії
Німеччина арештувала українця, якого підозрюють у шпигунстві для Росії
Трамп попросив у Сі насіння унікальних рослин для Білого дому
Трамп попросив у Сі насіння унікальних рослин для Білого дому
Іран заявив про недовіру до США та пригрозив війною
Іран заявив про недовіру до США та пригрозив війною
Росія змінила методику соцопитувань. Рейтинг Путіна відразу виріс
Росія змінила методику соцопитувань. Рейтинг Путіна відразу виріс

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Сьогодні, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua