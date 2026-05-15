Сховався у туші мертвої корови. Експолковник ФСБ розповів, як втік з Росії

За словами Сеніна, у Москви є агенти, які діють по всьому світу

Щоб уникнути розправи Кремля, колишній російський агент використав для маскування протигаз, гумовий костюм і обмотку з фольги

Колишній високопоставлений офіцер ФСБ Дмитро Сенін, заочно засуджений у Росії, розповів про те, як двічі тікав з РФ. За його словами, він провів близько години всередині туші мертвої корови на кордоні Сибіру з Казахстаном, поки російські прикордонники не залишили ділянку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

В інтервʼю британському виданню експолковник ФСБ заявив, що для маскування використав протигаз, гумовий костюм і обмотку з фольги – щоб його не виявили тепловізори. Сенін наголосив, що він не перебіжчик і ніколи не пропонував свої послуги іноземним спецслужбам.

За словами Сеніна, вперше він залишив Росію у 2017 році після того, як його, на його думку, безпідставно звинуватили у великій корупційній справі, яку він сам допомагав викривати. Він стверджує, що натрапив на схему виведення близько $600 млн, які, за його словами, призначалися «на самий верх».

«Це як у фільмах показують – це була гонка. Тому що коли я залишив Росію, у нас це вважається надзвичайною подією всередині, тому що я секретоносій особливої важливості. Доповідь Путіну, бо ніхто не буде приховувати», – розповів він.

Як зазначає Сенін, після втечі конфіскували не лише його майно, а й майно родичів, друзів і знайомих. За словами Сеніна, він повернувся до Москви того ж 2017 року, усвідомивши, що ліквідаційні групи переслідують його по всій Європі. Він застосував логіку самої ФСБ, обравши останнє місце, де його шукали б, але протягом п’яти років намагався очистити ім'я – і зрештою усвідомив, що система не пробачить.

Росіянин розповів, що друга втеча сталася у вересні 2022 року, після початку повномасштабної війни РФ проти України. Кордон уже контролювали посилені наряди з тепловізорами. Сенін стверджує, що знайшов «пролом» у системі охорони – ділянку, де фермери залишали туші тварин, загиблих від хвороб чи старості. Усередину однієї з таких туш він заліз у гумовому костюмі та протигазі, обмотавшись фольгою. Двоє людей перенесли тушу на потрібне місце, після чого вони пішли.

Пізніше, за словами ексофіцера, його підібрав на мопеді чоловік, який вивіз його з прикордонної зони. Наразі він перебуває в Європі у підпіллі. Водночас The Telegraph зазначає, що частину історії, що стосується повернення Сеніна до Росії та другої втечі, важко перевірити.

За словами Сеніна, попри послідовні заходи західних країн з посилення безпеки після початку повномасштабної війни в Україні, у Москви все ще є агенти, які діють по всьому світу. Сенін стверджує, що справжні масштаби таємної мережі Кремля набагато більші, ніж це усвідомлюють західні спецслужби. Він заявляє, що деякі з російських агентів за кордоном навіть мають британське громадянство.

«Проти мене застосовується класична багаторівнева операція. По-перше, технічне стеження: GPS-трекери, запити до поліцейських баз даних Інтерполу в Монако через мережі агентів, оприлюднення моїх особистих даних у європейських ЗМІ», – каже він.

Як зазначив колишній агент ФСБ, Росія використовує Європу як оперативний простір. «А Європа поки що лише вчиться, як на це реагувати», – додав росіянин.

