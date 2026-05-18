Підсанкційний пропагандист Губернієв поскаржився на регрес російського спорту

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Губернієв: Наші футбольні команди в нинішніх складах у єврокубках навряд чи зможуть за щось боротися
Губернієв: Санкції завдають шкоди Росії, і ми це бачимо

Підсанкційний пропагандист Дмитро Губернієв у коментарі заявив, що у російському спорті розпочався регрес через відсутність міжнародних стартів. Про це інформує «Главком».

«Регрес російського спорту вже розпочався. Деякі люди кажуть, що санкції нам на користь, а це абсолютна брехня. Санкції завдають шкоди Росії, і ми це бачимо. Тільки ті, хто має дірявий казанок, цього не усвідомлюють. Проблема в тому, що ми поки що не можемо зрозуміти, наскільки сильно ми впали, оскільки немає можливості змагатися безпосередньо з лідерами.

Не можу назвати види спорту, в яких рівень росіян хоча б залишився незмінним. У лижах ми повернулися, і стало помітно, що поступаємося, наприклад, у спринті. Хтось розповідає, що повернеться Большунов і всіх переможе, але одразу цього не буде, а може він взагалі не зможе це зробити. Піде достатньо часу на адаптацію до світових змагань.

У якому виді спорту найсильніший регрес? Можу точно сказати, що наші футбольні команди в нинішніх складах у єврокубках навряд чи зможуть за щось боротися. Така сама історія і в хокеї. На Чемпіонаті світу ми навряд чи чогось досягнемо. Сильні мають виступати із сильними, а ми стоїмо на місці», – сказав Губернієв.

Як повідомлялося, Губернієв потрапив до списку російських пропагандистів, проти яких запроваджено санкції ЄС.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Підсанкційний пропагандист Губернієв поскаржився на регрес російського спорту
