Москва опинилася під атакою безпілотників

Внаслідок атаки постраждав житловий комплекс «Мосфільмівський»

У ніч на 4 травня Москва та область зазнали атаки ударних безпілотників. Попередньо дрони пролетіли через кілька інших регіонів і близько першої години ночі досягли російської столиці, де жителі почули гучні вибухи. Про це пише «Главком».

Один із вибухів стався на Мосфільмівській вулиці. Внаслідок інциденту постраждав житловий комплекс «Мосфільмівський». За словами мера міста Сергія Собяніна, у будинку на 36-му поверсі вибило стіни у трьох кімнатах.

Наразі відомо, що мешканців будівлі евакуювали. На опублікованих у мережі відео зафіксовано розкидане скло та уламки на вулиці біля багатоповерхівки. На місці влучання працюють екстрені служби.

Як відомо, у ніч на 3 травня безпілотники атакували Ленінградську область у Росії.

Мешканці кількох міст Ленінградської області чули характерні звуки прольоту БпЛА, що рухалися в напрямку Санкт-Петербурга, а також серію вибухів. Виникла пожежа. У мережі пишуть про ймовірну атаку на порти.

Нагадаємо, у російському місті Туапсе у Краснодарському краї вночі 16 квітня місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.

До слова, Служба безпеки спільно військовослужбовцями Першого окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили цистерни з нафтопродуктами ворога поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Як зазначається, під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки. Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії Fire Point.