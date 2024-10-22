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Розпочався опалювальний сезон. Першими підключають лікарні, школи, дитсадки

Юлія Голишкова
glavcom.ua
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Розпочався опалювальний сезон. Першими підключають лікарні, школи, дитсадки
Шмигаль: «Робимо все, щоб узимку всі українці мали вдома світло і тепло, а підприємства працювали безперебійно»
фото: kmu.gov.ua

За словами прем’єра, конкретні дати подачі тепла ухвалює влада громад з огляду на погодні умови

В Україні вже розпочався опалювальний сезон. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, першими до теплопостачання підключають об'єкти соціальної інфраструктури, насамперед лікарні, школи, дитсадки.

За словами прем’єра, рішення щодо конкретних дат подачі тепла ухвалює влада громад з огляду на погодні умови.

Шмигаль також зазначив, що працюють усі дев'ять енергоблоків українських АЕС, охоплюючи основні потреби в генерації, а Україна отримує нове генерувальне обладнання.

Шмигаль зазначив, що банки, які кредитують бізнес у межах урядових енергетичних програм, схвалили заявки на 7,9 млрд грн, а фактично видали понад 2 млрд грн кредитних коштів. Для населення схвалено кредитні кошти на суму понад 204 млн грн.

«Робимо все, щоб узимку всі українці мали вдома світло і тепло, а підприємства працювали безперебійно», - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що житлові будинки готові до опалювального сезону на понад 99%.

 

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