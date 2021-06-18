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    Рух на трасі Київ-Чоп частково відновили після ДТП з цистерною

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    Рух на трасі Київ-Чоп частково відновили після ДТП з цистерною - Рух на трасі Київ-Чоп частково відновили після ДТП з цистерною
    Рух на трасі Київ-Чоп частково відновили після ДТП з цистерною
    Фото: Патрульна поліція

    Затор в кілька кілометрів завдовжки в обидві сторони траси Київ-Чоп виник сьогодні близько 9:00 унаслідок потрійного ДТП

    Рух на трасі Київ-Чоп між населеними пунктами Кізлів та Буськ частково відновлено. Патрульні забезпечили реверсний рух однією смугою. Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Львівській області.

    На місці працює техніка, за допомогою якої намагаються остаточно прибрати вантажівку з проїжджої частини.

    Затор в кілька кілометрів завдовжки в обидві сторони траси Київ-Чоп виник сьогодні близько 9:00 унаслідок потрійного ДТП - два легкових автомобілі зіткнулися з вантажівкою, що перевозила бітум.

    Вантажівка впала на бік і її розвернуло поперек дороги, що серйозно ускладнило рух на цій ділянці траси.

    Унаслідок зіткнення постраждали водій одного з легкових автомобілів і водій вантажівки. Зараз поліції повідомила, що водій легкового автомобіля помер від отриманих травм.

    Як повідомлялося, 17 червня на вулиці Багатирській на виїзді з Києва сталася незвична пригода. На парковці біля магазину Novus універсал Renault Megane на європейських номерах частково опинився в кюветі. Причому під час пригоди в машині нікого не було. Скоріш за все, водій пішов до супермаркету та забув поставити автомобіль на ручне гальмо.

    Того ж дня в Печерському районі Києва вантажівка МАЗ, у якої відмовили гальма, протаранила три автомобілі.

    Теги: ДТП водій час
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    Рух на трасі Київ-Чоп частково відновили після ДТП з цистерною