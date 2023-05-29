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Наводив російські ракети: СБУ затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Наводив російські ракети: СБУ затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради (фото)
Для виконання ворожих завдань російський агент сформував власну інформаторську мережу
фото: СБУ

За наведенням зловмисника російські загарбники здійснили цьогоріч серію ракетних ударів у квітні та травні

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ під час спецоперації у Запоріжжі. Про це повідомляє СБУ.

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Колаборантом виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав шість років тюрми за планування державного перевороту в Україні
фото: СБУ

За наведенням зловмисника російські загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту у квітні та травні поточного року.

Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло троє місцевих жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав шість років тюрми за планування державного перевороту в Україні.

Після виходу «на волю» вступив до місцевого осередку забороненої компартії та у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міської ради.

Також зловмисник був активним учасником прокремлівських організацій «Союз радянських офіцерів» та «Безсмертний полк».

Наприкінці 2022 року колаборанта завербував кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для виконання ворожих завдань російський агент сформував власну інформаторську мережу. До її складу ввійшли колишні «однопартійці» фігуранта, які проживають у Запоріжжі.

Через них колаборант «в темну» отримував інформацію про чинні промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури.

Потім зрадник особисто виїжджав на місцевість і проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів.

Отримані відомості передавав РФ для підготовки повітряних атак по території регіону. Після ворожих ударів зловмисник «звітував» про їхні наслідки до ФСБ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільні телефони, які він використовував для спілкування з російською спецслужбою. Також у нього вилучено велику кількість забороненої комуністичної символіки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Теги: СБУ колабораціонізм злочинець

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