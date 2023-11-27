Британська розвідка назвала причину рекордних втрат у армії окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України за останню добу склали 750 осіб, загальна кількість втрат з початку вторгнення на 27 листопада сягнула 325 580 осіб

За останні шість тижнів спостерігався один із найвищих показників втрат серед росіян за всю війну

Російські загарбники зазнали рекордних втрат у листопаді 2023 року під час наступу на Авдіївку. Цифри українського Генштабу близькі до даних британської розвідки. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, протягом листопада втрати в російській армії, за даними українського Генштабу, становлять у середньому 931 особу на день.

Раніше найбільш смертоносним місяцем для Росії був березень 2023 року, в середньому 776 осіб на день, у розпал російського наступу на Бахмут.

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«Хоча військова розвідка не може перевірити методологію, враховуючи загальну кількість убитих та поранених, цифри цілком правдоподібні», – йдеться у повідомленні.

За останні шість тижнів спостерігався один із найвищих показників втрат серед росіян за всю війну. «Важкі втрати багато в чому були спричинені настанням Росії на донбаське місто Авдіївку», – зазначають у Міноборони Британії.

Триває 642-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення. На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 30 атак.