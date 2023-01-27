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Росіяни крадуть наших ув’язнених 

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Росіяни крадуть наших ув’язнених 
фото ілюстративне

З тюрем на окупованих територіях проти волі вивозять українських бранців, яких потім агітують вступити до ПВК

Російські військові вивезли 3,5 тис. ув’язнених українців з місць позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. 

Як повідомляє Центр національного спротиву, людей перевозять до анексованого Криму проти їх волі.  

«Тепер «вагнеровці» (члени приватної військової компанії Вагнера – прим. ред.) проводять агітацію щодо вступу до своєї терористичної організації. Проте більшість відмовляється укладати контракт, й через відмову росіяни створили для них нестерпні умови», – йдеться в повідомленні.
В Центрі національного спротиву наголошують, що йдеться про тих бранців, які були засуджені в Україні за кримінальні злочини й перебували у в’язницях до початку повномасштабного вторгнення. Натомість росіяни продовжують утримувати «на підвалах» українців, яких підозрюють у нелояльності до окупаційної влади.

Нагадаємо, що раніше уряд Росії доручив федеральній службі виконання покарань (ФСВП) створити на окупованих територіях України 24 виправні колонії: 12 закладів на території так званої ДНР, 7 закладів на території так званої ЛНР; 3 колонії у Херсонській області, 2 – у Запорізькій. 

Теги: полон окупація

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