Росіяни крадуть наших ув’язнених 

З тюрем на окупованих територіях проти волі вивозять українських бранців, яких потім агітують вступити до ПВК

Російські військові вивезли 3,5 тис. ув’язнених українців з місць позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляє Центр національного спротиву, людей перевозять до анексованого Криму проти їх волі.

«Тепер «вагнеровці» (члени приватної військової компанії Вагнера – прим. ред.) проводять агітацію щодо вступу до своєї терористичної організації. Проте більшість відмовляється укладати контракт, й через відмову росіяни створили для них нестерпні умови», – йдеться в повідомленні.

В Центрі національного спротиву наголошують, що йдеться про тих бранців, які були засуджені в Україні за кримінальні злочини й перебували у в’язницях до початку повномасштабного вторгнення. Натомість росіяни продовжують утримувати «на підвалах» українців, яких підозрюють у нелояльності до окупаційної влади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що раніше уряд Росії доручив федеральній службі виконання покарань (ФСВП) створити на окупованих територіях України 24 виправні колонії: 12 закладів на території так званої ДНР, 7 закладів на території так званої ЛНР; 3 колонії у Херсонській області, 2 – у Запорізькій.