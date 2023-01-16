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Юрій Гудименко Український політичний діяч, лідер Руху «Демократична Сокира»

Завдання, яке стане перевіркою українців після війни

glavcom.ua
Українські спецслужби мають знайти і покарати кожного військового злочинця РФ
фото: ЗСУ

Маємо довести всім: той, хто прийде в Україну з війною, буде проклятий і покараний за будь-яку ціну

Після війни у нас буде величезна кількість роботи.

Відбудувати будинки. Поновити економіку. Знайти робочі місця для сотень тисяч ветеранів.

Оплакати загиблих.

Знайти своє місце в світі.

Але буде одне завдання, яке стане перевіркою. Тестом. Випробуванням.

Чи за всіма проблемами, за політичними сварками, за тисячами дрібних щоденних викликів ми знайдемо сили збудувати інституцію, яка буде карати військових злочинців. За Дніпро, за Бучу, за Лиман, за Запоріжжя, за Маріуполь, за Херсон, за все і за кожну втрачену душу.

Це величезна робота. Це пошук, це бази, це проникнення, це складні операції на чужій території. Це аналітика, це OSINT, це десятки, це сотні тисяч людино-годин роботи. Це складно.

Але це необхідно. Скільки б нам це не коштувало. Скільки б часу не заняло.

Це не помста – це інвестиція у майбутнє. Це знак піднятої руки, знак всьому світу: той, хто прийде в Україну з війною, буде проклятий і покараний за будь-яку ціну. В будь-якому місці. В будь-який день.

Це випробування. Чи не забудемо. Чи не пробачимо. Чи не відволічемось.

Але якщо цього не зробити, воно повториться знов.

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Теги: Запоріжжя Маріуполь Дніпро Херсон робота Лиман

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Юрій Гудименко

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