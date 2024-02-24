Шахраї вигадали новий спосіб наживатися на родинах полонених

Лубінець закликає громадян бути обережними і не вірити будь-яким проханням на тему обміну чи визволення полонених

Зловмисники зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах

Шахраї пропонують за гроші «внести» військовополонених у списки на обмін або «прискорити» процес обміну конкретного військовослужбовця, використовуючи для цього сторінки зламані сторінки посадових осіб. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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«Для цього вони навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах. На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу омбудсмана. Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали «прохання» позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини», – ідеться в повідомленні.

Лубінець закликає громадян бути обережними і не вірити будь-яким проханням на тему обміну чи визволення полонених, особливо, якщо там ідеться про гроші.

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«Наголошую, що працівники нашої інституції сумлінно виконують свої посадові обов’язки в умовах воєнного стану і ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру. Звертаюся до рідних військовополонених: будьте обережними та пам’ятайте – зловмисники можуть вигадувати нові способи нажитися на людському горі», – підкреслив омбудсмен.

Крім того, Лубінець застеріг шахраїв від подібних дій, нагадавши, що за це передбачене покарання відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, Україна повернула 100 захисників з російського полону. Більшість із них – захисники Маріуполя.