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Шахраї вигадали новий спосіб наживатися на родинах полонених

Надія Карбунар
glavcom.ua
Шахраї вигадали новий спосіб наживатися на родинах полонених
Лубінець закликає громадян бути обережними і не вірити будь-яким проханням на тему обміну чи визволення полонених
фото з відкритих джерел

Зловмисники зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах

 

Шахраї пропонують за гроші «внести» військовополонених у списки на обмін або «прискорити» процес обміну конкретного військовослужбовця, використовуючи для цього сторінки зламані сторінки посадових осіб. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Для цього вони навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах. На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу омбудсмана. Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали «прохання» позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини», – ідеться в повідомленні.

Лубінець закликає громадян бути обережними і не вірити будь-яким проханням на тему обміну чи визволення полонених, особливо, якщо там ідеться про гроші.

«Наголошую, що працівники нашої інституції сумлінно виконують свої посадові обов’язки в умовах воєнного стану і ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру. Звертаюся до рідних військовополонених: будьте обережними та пам’ятайте – зловмисники можуть вигадувати нові способи нажитися на людському горі», – підкреслив омбудсмен.

Крім того, Лубінець застеріг шахраїв від подібних дій, нагадавши, що за це передбачене покарання відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, Україна повернула 100 захисників з російського полону. Більшість із них – захисники Маріуполя.

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Теги: Лубінець обмін гроші історія

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