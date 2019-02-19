Ще дві релігійні громади на Тернопільщині перейшли до Єдиної церкви



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Станом на 19 лютого в лоно помісної Української православної церкви на Тернопіллі перейшла 21 громада

В обох парафіях за перехід до Помісної церкви проголосували понад дві третини людей

На Тернопільщині у Шумському районі ще дві громади вирішили покинути Тернопільсько-Кременецьку єпархію колишньої УПЦ Московського патріархату і приєдналися до Тернопільської єпархії Православної Церкви України. Про це повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії ПЦУ.

19 лютого 2019 року архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив прохання парафій Святого Миколая с. Андрушівка і Покрови Пресвятої Богородиці с. Потуторів і прийняв їх до складу єпархії.

Раніше в обох селах провели збори, на яких зміну юрисдикції громади підтримали більше, ніж дві третини присутніх.

За станом на 19 лютого в лоно помісної Української православної церкви на Тернопіллі перейшла 21 громада, 14 з яких – у Шумському районі.

Раніше це зробили парафії у Садках, Залужжі, Шкроботівці, Підгайцях, Людвищах, Мировому, Матвіївцях, Суражі, Радошівці, Брикові, Онишківцях і Кордишеві на Шумщині, Мусорівцях і Гніздичному Збаразького та Розтоках Кременецького району, а також у Стінці та дві парафії – у Трибухівцях на Бучаччині. Жоден зі священиків УПЦ МП не погодився разом з громадою перейти до Православної Церкви України.

Також нагадаємо, що 13 лютого стало відомо про перехід до Православної церкви України ще двох релігійних громад Харківської області.

На зустрічі 11 лютого члени Святої спільноти гори Афон чітко висловились щодо тиску з боку Росії про надання Українській церкві автокефалії.

Афонські монахи відповіли на тиск РПЦ по Україні, висловивши повну консолідацію позицій зі Вселенським патріархом, до канонічної юрисдикції якого належить Свята гора Афон: «Ми залишаємося на стороні Вселенського патріархату і не будемо миритися з його приниженням».Представники гори Афон пояснили, чому залишаються на стороні Вселенського патріархату: «Тому що еллінізм і Вселенський патріархат мають першість у православ'ї».

Нагадаємо, у МОН заявили, що у 2019 році будуть друкувати нові підручники з історії України, до яких внесуть історичну подію – отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України.

За інформацією члена Синоду помісної церкви Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат - 15%.