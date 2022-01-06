Росіянин підпалив державну установу на знак підтримки протестів у Казахстані
Чоловік підпалив килим на вході до будинку уряду
У Якутську чоловік підпалив килим на вході до будівлі місцевого уряду. Про це повідомляється на офіційному сайті республіки.
«6 січня близько 04:00 ранку нетверезий чоловік здійснив підпал килимового покриття на вході в будівлі Будинку уряду 1 та Будинку уряду 2. Ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.
Відеозапис інциденту потрапив до інтернету. На ньому чоловік підпалює килим, пояснюючи свій вчинок солідарністю із казахстанцями.
«Казахи, ми з вами. Казахський народ, брати-тюрки з вами», – каже чоловік на відео.
В уряді республіки зазначили, що співробітники МВС Якутії встановили особу підозрюваного. Крім того, ініційовано перевірку щодо працівників підприємства, яке займається охороною адміністративних будівель.
Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.
Токаєв повідомив, що проситиме РФ та Білорусь ввести війська в Казахстан.
Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.
Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.
5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.
За кілька годин до цього мітингувальники в Алмати прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.
Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).
Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах