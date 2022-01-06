Росіянин підпалив державну установу на знак підтримки протестів у Казахстані

Чоловік, хоч і нетверезий, зате чітко висловив свою політичну позицію

Чоловік підпалив килим на вході до будинку уряду

У Якутську чоловік підпалив килим на вході до будівлі місцевого уряду. Про це повідомляється на офіційному сайті республіки.

«6 січня близько 04:00 ранку нетверезий чоловік здійснив підпал килимового покриття на вході в будівлі Будинку уряду 1 та Будинку уряду 2. Ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Відеозапис інциденту потрапив до інтернету. На ньому чоловік підпалює килим, пояснюючи свій вчинок солідарністю із казахстанцями.

«Казахи, ми з вами. Казахський народ, брати-тюрки з вами», – каже чоловік на відео.

В уряді республіки зазначили, що співробітники МВС Якутії встановили особу підозрюваного. Крім того, ініційовано перевірку щодо працівників підприємства, яке займається охороною адміністративних будівель.

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Токаєв повідомив, що проситиме РФ та Білорусь ввести війська в Казахстан.

Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алмати прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах

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