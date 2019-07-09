Що робити, якщо забули PIN-коди до паспорту у вигляді ID-картки



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Після неправильних паролів можливості ID-картки будуть автоматично заблоковані. Для їх відновлення треба буде оформляти новий паспорт

У нові паспорти у вигляді ID-картки імплантовані чіпи, які містить персональні та біометричні дані власника ID-картки. Як повідомляють в Державній міграційній службі, таку картку на сьогоднішній день неможливо підробити чи скопіювати.

Завдяки цьому власник ID-картки має доступ до електронного носія (PIN1) та накладати електронний цифровий підпис (PIN2). Крім цього передбачені персональні авторизаційні коди (PUK1 та PUK2).

У ДМС зазначають, що вказані цифрові комбінації не зберігаються жодними системами міграційної служби, а містяться лише на чіпі ID-картки. Тому, якщо власник картки забув усі коди, то йому треба буде оформити новий паспорт. Для цього треба звернутися до будь-якого підрозділу ДМС.

При цьому, якщо власник ID-картки не пам’ятає своїх кодів і доступ до безконтактного електронного носія заблоковано, його паспорт не втрачає чинності і ним можна користуватися протягом терміну її дії. Однак, у даному випадку використання ID-картки буде частково обмеженим, попереджають в міграційній службі.

Доступ до електронного носія буде автоматично заблоковано у разі неправильного введення кожного з PIN-кодів тричі поспіль. Для розблокування цієї можливості власнику ID-картки потрібно буде ввести відповідний PUK-код: у разі блокування PIN1 ввести PUK1, а в разі блокування PIN 2 – PUK2. Якщо ж PUK-коди буде введено неправильно 10 разів поспіль, така можливість також автоматично заблокується.

Нагадаємо, з 1 липня виготовлення біометричного паспорту подорожчало на 125-224 грн.