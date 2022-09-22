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У жовтні частина пенсіонерів отримає доплати: кого це стосується

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У жовтні частина пенсіонерів отримає доплати: кого це стосується
Доплатять від 300 до 1013 грн
glavcom.ua

У жовтні збільшені виплати отримають жертви нацистських переслідувань 

Українські пенсіонери можуть розраховувати на грошову допомогу. Передбачені надбавки до пенсій громадян, які є жертвами нацистських переслідувань. Пенсіонери отримають від 300 до 1013 грн у жовтні. Сума доплати до пенсії залежатиме від статусу українця. Про це пише «Телеграф».

Фінансову підтримку зазначеної категорії українців передбачено законом «Про жертви нацистських переслідувань». До них належать такі особи:

  • ув'язнені концтаборів чи гетто під час Другої світової війни;
  • ті, кого насильно вивезли до Німеччини, СРСР чи інших країн і змусили там працювати;
  • народжені в концтаборах та в'язницях;
  • ті, чиї батьки зазнавали репресій через партизанство, політичні погляди тощо.

Сума виплати встановлюється залежно від того, чи має громадянин України інвалідність, спричинену трагічними подіями:

  • один із подружжя, партнер якого помер і був в'язнем концтаборів – 202 грн; 
  • колишні ув'язнені концтаборів – 304 грн.;
  • колишні в'язні концтаборів, нагороджені медаллю – 405 грн;
  • інваліди ІІІ групи – 608 грн;
  • інваліди ІІ групи – 810 грн;
  • інваліди І групи – 1013 грн.

Надбавку в пенсії можна оформити, звернувшись до державного архіву, органів служби безпеки, міжнародної служби розшуку «Червоний Хрест» або до архівів іноземних антифашистських організацій. Українці мають надати спеціальне посвідчення чи довідку, за допомогою яких зможуть претендувати на виплату. 

Якщо пенсіонер не має документів, що підтверджують належність до жертв нацистських переслідувань, він може зробити це через суд. 

Нагадаємо, пенсії двічі зростуть до кінця року: хто отримає підвищення.

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Теги: батьки пенсіонери українці пенсія

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