Щоранку п’є каву та не уявляє життя без мобільного. 103-річна жителька Хмельниччини розповіла, про що мріє

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Щоранку п’є каву та не уявляє життя без мобільного. 103-річна жителька Хмельниччини розповіла, про що мріє
Пелагея Качка з мобільним телефоном
фото: скріншот із відео

Одним із найважчих випробувань у житті Пелагеї Качки став Голодомор

103-річна жителька села Михнів на Хмельниччині Пелагія Качка пережила Голодомор, Другу світову війну та примусову працю в Німеччині. Нині вона є однією з найстаріших жительок Ізяславської громади у Шепетівський район. Жінка щоранку п’є каву та не уявляє свого життя без мобільного телефона. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Жінка народилася 4 листопада 1922 року. Каже, що змогла закінчити лише чотири класи школи, адже з дитинства доводилося тяжко працювати.

Одним із найважчих випробувань у її житті став Голодомор. За словами Пелагії Качки, родина виживала завдяки залишкам картоплі з попереднього року. Але врятуватися вдалося не всім.

«То бабуня лежала, померла. І сестра менша в мене померла», – пригадує довгожителька.

Пелагія Качка розповіла історію свого життя та поділилась фото з сімейного архіву,
Пелагія Качка розповіла історію свого життя та поділилась фото з сімейного архіву,
фото: suspilne.media

У 1942 році, коли їй було 20 років, Пелагію разом з іншими односельцями вивезли на примусові роботи до Німеччини. Загалом із села депортували близько 150 людей. Там вона працювала на заводі, де виготовляли деталі.

Жінка пригадує, що харчування було дуже бідним – хліб із тирсою і суп з брукви.

Довгожителька має п'ятеро дітей, сім онуків, дев'ять правнуків та одного праправнука
Довгожителька має п'ятеро дітей, сім онуків, дев'ять правнуків та одного праправнука
фото: suspilne.media

Саме тоді з’явилася її звичка починати день із кави – напій давали на роботі. Цю традицію вона зберегла донині.

Після закінчення війни у 1945 році Пелагія Качка повернулася до рідного села, працювала на свинофермі, згодом вийшла заміж і народила п’ятьох дітей. Жінка має сім онуків, дев’ять правнуків і одного праправнука.

Попри звання «Мати-героїня», вона не пішла на пенсію раніше, працювала до 70 років. Нині разом із нею живе наймолодша донька, яка допомагає по господарству.

Пелагія Качка зізнається, що найбільше мріє про закінчення війни та зустріч із рідними.

«Мрію про те, щоб кончилась война і з’їхались мої всі діти», – каже довгожителька.

Нагадаємо, 100-річний тернополянин, який пережив Другу світову та заслання в Сибір, назвав секрет свого довголіття. «Щоби бути здоровим, треба лікуватись. Я в житті ні з ким не побився. Не треба робити чужому кривди. Як чужому зробиш кривду, то сам попадеш туди», – порадив Петро Кудла.

Раніше 100-річна спортсменка назвала чотири секрети свого довголіття. Мері Коронеос зберігає світлий розум. У цьому їй допомагає тренування мозку. Довгожителька любить читати та шукати різну інформацію чи новини в мережі.

Теги: жінка война харчування Сибір довголіття Хмельниччина

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

