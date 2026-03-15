Щоранку п’є каву та не уявляє життя без мобільного. 103-річна жителька Хмельниччини розповіла, про що мріє

Одним із найважчих випробувань у житті Пелагеї Качки став Голодомор

103-річна жителька села Михнів на Хмельниччині Пелагія Качка пережила Голодомор, Другу світову війну та примусову працю в Німеччині. Нині вона є однією з найстаріших жительок Ізяславської громади у Шепетівський район. Жінка щоранку п’є каву та не уявляє свого життя без мобільного телефона. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Жінка народилася 4 листопада 1922 року. Каже, що змогла закінчити лише чотири класи школи, адже з дитинства доводилося тяжко працювати.

Одним із найважчих випробувань у її житті став Голодомор. За словами Пелагії Качки, родина виживала завдяки залишкам картоплі з попереднього року. Але врятуватися вдалося не всім.

«То бабуня лежала, померла. І сестра менша в мене померла», – пригадує довгожителька.

Пелагія Качка розповіла історію свого життя та поділилась фото з сімейного архіву, фото: suspilne.media

У 1942 році, коли їй було 20 років, Пелагію разом з іншими односельцями вивезли на примусові роботи до Німеччини. Загалом із села депортували близько 150 людей. Там вона працювала на заводі, де виготовляли деталі.

Жінка пригадує, що харчування було дуже бідним – хліб із тирсою і суп з брукви.

Довгожителька має п'ятеро дітей, сім онуків, дев'ять правнуків та одного праправнука фото: suspilne.media

Саме тоді з’явилася її звичка починати день із кави – напій давали на роботі. Цю традицію вона зберегла донині.

Після закінчення війни у 1945 році Пелагія Качка повернулася до рідного села, працювала на свинофермі, згодом вийшла заміж і народила п’ятьох дітей. Жінка має сім онуків, дев’ять правнуків і одного праправнука.

Попри звання «Мати-героїня», вона не пішла на пенсію раніше, працювала до 70 років. Нині разом із нею живе наймолодша донька, яка допомагає по господарству.

Пелагія Качка зізнається, що найбільше мріє про закінчення війни та зустріч із рідними.

«Мрію про те, щоб кончилась война і з’їхались мої всі діти», – каже довгожителька.

