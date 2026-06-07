Яке релігійне свято відзначається 8 червня 2026: традиції та молитва

Свята 8 червня в церковному календарі – День пам’яті святого великомученика Феодора Стратилата

8 червня православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Феодора Стратилата. Це свято присвячене непохитній вірі, мужності та стійкості відважного воєначальника, який прийняв мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 8 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого великомученика Феодора Стратилата

8 червня православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Феодора Стратилата, який жив на рубежі III та IV століть. Згідно з переказами, Феодор був талановитим воєначальником (стратилатом) у місті Гераклея та поєднував у собі військову доблесть із глибоким милосердям та побожністю. Коли імператор Ліциній розпочав жорстокі гоніння на християн, він зажадав від Феодора вклонитися язичницьким богам.

Натомість святий розбив золоті й срібні статуї ідолів, а шматки дорогоцінних металів роздав бідним. За цей вчинок його схопили, піддали нелюдським тортурам, а згодом стратили через усікновення голови. За свою непохитну вірність Христу та жертовність він був зарахований до лику святих великомучеників.

Молитви дня

О, святий великомученику і страстотерпцю Христовий Феодоре Стратилате! До тебе ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моліть Бога за нас, грішних. Погляньте на наші скорботи, визволіть нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки, міжусобиці та хвороб. Зміцніть нас у вірі, подайте нам силу духу і мужність у часи випробувань, щоб ми могли гідно нести свій життєвий хрест. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Федором Колодязником», вважали святого покровителем майстрів, що копають криниці, і вірили, що прикмети 8 червня можуть передбачити погоду:

Якщо вранці випала рясна роса – літо буде сонячним та врожайним.

Якщо під час грози голосно гримить грім – сінокіс буде затяжним і дощовим.

Якщо ввечері на небі видно багато зірок – осіннє похолодання прийде рано.

Цей день вважався надзвичайно вдалим для планування будівництва, копання криниць та облаштування житла.