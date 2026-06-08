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Україну накриють грози з градом: погода на 8 червня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україну накриють грози з градом: погода на 8 червня 2026 року
Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для Лівобережжя
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 20–22° тепла

У понеділок, 8 червня, в Україні хмарно з проясненнями, у північних та центральних областях значні дощі, вдень на Лівобережжі грози з градом і шквалами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива. Очікуються помірні дощі, у північних та центральних областях місцями значні, вдень на Лівобережжі грози, в окремих районах град і шквали зі швидкістю вітру 15–20 м/с. Вночі на заході та сході країни опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі 13–18°, на заході країни 10–15°; вдень 20–25°, на Лівобережжі 23–28°.

Гідрологічне попередження

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для Лівобережжя через грози, град і шквали. Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту. 

Україну накриють грози з градом: погода на 8 червня 2026 року фото 1

У понеділок, 8 червня, у Києві хмарно з проясненнями, очікується помірний, вдень місцями значний дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 13–18°, вдень 20–25°; у Києві вночі 16–18°, вдень 20–22°.

Нагадаємо, червень в Україні від початку місяця тримає українців на «гойдалці» між літньою теплою та весняними дощами з грозами. Атмосферні фронти один за одним приносять опади то на захід, то в центр, то на схід країни – тим часом у Європі справжня літня спека вже б'є температурні рекорди, а Україна поки залишається осторонь аномалій. 

Якою буде погода найближчими днями, синоптики розповіли у прогнозі на 8–14 червня 2026 року: протягом тижня українців очікують дощі, грози та коливання температури.

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Теги: Україна спека вітер Укргідрометцентр календар дощ гроза погода

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