8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 8 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

8 червня у світі відзначають Всесвітній день океанів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого великомученика Феодора Стратилата.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 8 червня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день океанів

Цей день був офіційно встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2008 році. Метою свята є підвищення обізнаності людства про критично важливу роль океанів у нашому житті та про руйнівний вплив людської діяльності на морські екосистеми. Океани забезпечують більшу частину кисню, яким ми дихаємо, є домівкою для мільйонів видів організмів та регулюють глобальний клімат. Цього дня екологи закликають до боротьби із пластиковим забрудненням та надмірним виловом риби.

Всесвітній день пам'яті померлих від пухлин головного мозку

Пам'ятний день був започаткований у 2000 році Німецькою асоціацією допомоги при пухлинах головного мозку. Його мета – привернути увагу суспільства та урядів до проблем пацієнтів, які стикаються з цією важкою онкологічною недугою, висловити підтримку їхнім родинам та закликати до фінансування медичних досліджень для пошуку ефективних методів лікування.

Релігійні свята та їхня історія

День святого великомученика Феодора Стратилата

8 червня (за новоюліанським календарем) православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Феодора Стратилата. Він жив у III–IV століттях і був талановитим воєначальником (стратилатом) у місті Гераклея поблизу Чорного моря. За свою мудрість, хоробрість та праведне життя він заслужив велику повагу серед містян, багато з яких завдяки його проповідям прийняли християнство.

Коли імператор Ліциній розпочав жорстокі гоніння на християн, він наказав Феодору принести жертву язичницьким ідолам. Натомість святий розбив золоті та срібні статуї богів, а шматки роздав бідним. За цей вчинок Феодора піддали страшним катуванням, проте він мужньо витерпів усі муки і до останнього подиху не зрікся своєї віри в Христа. Згодом він був страчений через усікновення голови, ставши зразком непохитної духовної міці для багатьох поколінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву «Федір Колодязник», оскільки здавна святий вважався покровителем майстрів, які копали колодязі. За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Рясна роса вранці – літо буде сонячним, а врожай конопель та льону – багатим;

Гроза на Федора – сінокіс буде дощовим і складним;

Голосно кує зозуля – найближчими днями очікується тепла та ясна погода;

Увечері на небі багато зірок – прикмета того, що осінній сезон почнеться рано.

Історичні події

1668 – Петра Дорошенка обрано гетьманом України.

1815 – Завершився Віденський конгрес.

1815 – Варшавське князівство анексовано Російською імперією під назвою Королівства Польського.

1824 – Канадець Ноа Кашинг запатентував машину для миття і валяння вовни.

1827 – Заснований грязьовий курорт Саки.

1869 – Американець Айвз Макгаффні запатентував пилосос.

1915 – Казимир Малевич створив свій перший «Чорний квадрат» (загалом відомі чотири авторські варіанти).

1918 – Проголошена Грузинська Демократична Республіка.

1919 – У ході Чортківської офензиви, Українська Галицька армія здобула Чортків та змусила польську армію до відступу на відстань 120 км.

1924 – Британці Джордж Меллорі й Ендрю Ірвін вирушили на підкорення Евересту.

1928 – Здійснено перший авіаційний переліт зі США в Австралію.

1934 – У СРСР прийнятий закон «про зраду батьківщині», що передбачав колективну відповідальність членів родини.

1940 – Оголошено про відкриття плутонію, 94-го елемента в періодичній таблиці.

1947 – Уперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру.

1949 – Вийшов у світ роман Джорджа Орвелла «1984».

1965 – Американські компанії «Фрито-Лей» і «Пепсі-Кола» злилися, утворивши компанію «PepsiCo».

1966 – У СРСР засноване Товариство охорони пам'ятників історії і культури.

1989 – У Франції вперше представлений бойовий вертоліт Мі-28.

1993 – Розпочався всеукраїнський страйк шахтарів.

1999 – Вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа у Києві.

Іменини

День ангела святкують: Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Федір.