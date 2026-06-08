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8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
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Свята 8 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

8 червня у світі відзначають Всесвітній день океанів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого великомученика Феодора Стратилата.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 8 червня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день океанів

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день був офіційно встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2008 році. Метою свята є підвищення обізнаності людства про критично важливу роль океанів у нашому житті та про руйнівний вплив людської діяльності на морські екосистеми. Океани забезпечують більшу частину кисню, яким ми дихаємо, є домівкою для мільйонів видів організмів та регулюють глобальний клімат. Цього дня екологи закликають до боротьби із пластиковим забрудненням та надмірним виловом риби.

Всесвітній день пам'яті померлих від пухлин головного мозку

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Пам'ятний день був започаткований у 2000 році Німецькою асоціацією допомоги при пухлинах головного мозку. Його мета – привернути увагу суспільства та урядів до проблем пацієнтів, які стикаються з цією важкою онкологічною недугою, висловити підтримку їхнім родинам та закликати до фінансування медичних досліджень для пошуку ефективних методів лікування.

Релігійні свята та їхня історія

День святого великомученика Феодора Стратилата

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8 червня (за новоюліанським календарем) православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Феодора Стратилата. Він жив у III–IV століттях і був талановитим воєначальником (стратилатом) у місті Гераклея поблизу Чорного моря. За свою мудрість, хоробрість та праведне життя він заслужив велику повагу серед містян, багато з яких завдяки його проповідям прийняли християнство.

Коли імператор Ліциній розпочав жорстокі гоніння на християн, він наказав Феодору принести жертву язичницьким ідолам. Натомість святий розбив золоті та срібні статуї богів, а шматки роздав бідним. За цей вчинок Феодора піддали страшним катуванням, проте він мужньо витерпів усі муки і до останнього подиху не зрікся своєї віри в Христа. Згодом він був страчений через усікновення голови, ставши зразком непохитної духовної міці для багатьох поколінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву «Федір Колодязник», оскільки здавна святий вважався покровителем майстрів, які копали колодязі. За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Рясна роса вранці – літо буде сонячним, а врожай конопель та льону – багатим;
  • Гроза на Федора – сінокіс буде дощовим і складним;
  • Голосно кує зозуля – найближчими днями очікується тепла та ясна погода;
  • Увечері на небі багато зірок – прикмета того, що осінній сезон почнеться рано.

Історичні події

  • 1668 – Петра Дорошенка обрано гетьманом України.
  • 1815 – Завершився Віденський конгрес.
  • 1815 – Варшавське князівство анексовано Російською імперією під назвою Королівства Польського.
  • 1824 – Канадець Ноа Кашинг запатентував машину для миття і валяння вовни.
  • 1827 – Заснований грязьовий курорт Саки.
  • 1869 – Американець Айвз Макгаффні запатентував пилосос.
  • 1915 – Казимир Малевич створив свій перший «Чорний квадрат» (загалом відомі чотири авторські варіанти).
  • 1918 – Проголошена Грузинська Демократична Республіка.
  • 1919 – У ході Чортківської офензиви, Українська Галицька армія здобула Чортків та змусила польську армію до відступу на відстань 120 км.
  • 1924 – Британці Джордж Меллорі й Ендрю Ірвін вирушили на підкорення Евересту.
  • 1928 – Здійснено перший авіаційний переліт зі США в Австралію.
  • 1934 – У СРСР прийнятий закон «про зраду батьківщині», що передбачав колективну відповідальність членів родини.
  • 1940 – Оголошено про відкриття плутонію, 94-го елемента в періодичній таблиці.
  • 1947 – Уперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру.
  • 1949 – Вийшов у світ роман Джорджа Орвелла «1984».
  • 1965 – Американські компанії «Фрито-Лей» і «Пепсі-Кола» злилися, утворивши компанію «PepsiCo».
  • 1966 – У СРСР засноване Товариство охорони пам'ятників історії і культури.
  • 1989 – У Франції вперше представлений бойовий вертоліт Мі-28.
  • 1993 – Розпочався всеукраїнський страйк шахтарів.
  • 1999 – Вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа у Києві.

Іменини

День ангела святкують: Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Федір.

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Теги: свята релігія традиції свято календар

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