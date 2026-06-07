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Полонений окупант два тижні ховався від ЗСУ у бочці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Полонений окупант два тижні ховався від ЗСУ у бочці
Наразі представник малих народів Росії перебуває в безпеці в українському полоні
фото: скріншот із відео

Окупант не мав їжі, тож у своєму сховищі схуд на 34 кг

Українські військові взяли в полон украй нетипового представника російської армії. 20-річний Олександр належить до долганів – корінного малочисельного тюркського народу Півночі. Аби вціліти на передовій, він два тижні ховався від ЗСУ у бочці і за цей час схуд більш як на 30 кг. Як інформує «Главком», інтерв’ю з полоненим окупантом опублікував журналіст Дмитро Карпенко.

Олександр служив у складі 1-ї розвідувальної роти 5-ї окремої мотострілецької бригади (колишнє угруповання «ДНР»).

Опинившись у зоні бойових дій та злякавшись українських ударів, «розвідник» не знайшов кращого сховища, ніж звичайна бочка. У ній він безперервно просидів 14 днів. Їжі не було, лише вода. Коли українські бійці врешті виявили та дістали окупанта, його вигляд шокував усіх. За час перебування в бочці загарбник екстремально схуд – із 72 кг до 38.

Історія того, як представник етносу, що зникає, з міста Дудінка Красноярського краю опинився в українських степах, є класичною для російської глибинки. Юнак виховувався в дитячому будинку, працював вантажником за копійки, а у 2021 році вирішив узяти кредит на 150 тисяч рублів.

«Із пацанами гараж купили... просто літом там шашлики смажити», – пояснив він мету позики.

Гроші банку Олександр не повертав, телефон змінив, але коли сума боргу через пеню зросла вдвічі, злякався приставів і 9 травня 2025 року підписав контракт із міноборони РФ.

Утім, заробити на війні не вдалося. Обіцяні за підписання контракту 2,4 мільйона рублів у полоненого швидко відібрало власне керівництво. Командир роти з позивним Юрист змусив Олександра та ще 16 новоприбулих добровольців віддати гроші нібито на «потреби роти». За словами полоненого, командир зібрав із солдатів близько 20 мільйонів рублів, за які купив дві вживані Toyota та стару «Пріору», а решту коштів привласнив.

Наразі представник малих народів Росії перебуває в безпеці в українському полоні.

Долгани – тюркомовний корінний народ, що сформувався на півночі Сибіру (переважно на півострові Таймир) у XIX – на початку XX століття. Їхня чисельність становить трохи більше як вісім тисяч осіб. Споконвіку основою виживання долганів були кочове оленярство, мисливство та рибальство.

Нагадаємо, колишній командир батальйону «Алга» 72-ї окремої мотострілецької бригади майор Тимур Абдурахманов із позивним Шаман уже 22 місяці перебуває в українському полоні. Його ще 12 вересня 2023 року поблизу Андріївки Донецької області захопили бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. 

Раніше боєць Легіону «Свобода Росії» Шаміль Лукожев звернувся до росіян, заявивши, що для більшості з них війна в Україні закінчується або смертю, або полоном. 

Також кандидат економічних наук із Санкт-Петербурга Сергій Драчевський, який має чотири вищих освіти, ступінь MBA (Master of Business Administration – Магістр ділового адміністрування, – ред.) у Великій Британії та досвід роботи у транснаціональних корпораціях, опинився в українському полоні. Представник російської інтелектуальної еліти став розхідним матеріалом окупаційної армії через побутові борги та кредит на BMW X6.

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Теги: кредит гараж журналіст рибальство військові Міноборони РФ полон телефон гроші війна Свобода Міноборони BMW X6

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